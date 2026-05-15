Las elecciones andaluzas 2026 se celebran este domingo 17 de mayo. Casi 6,8 millones de andaluces están llamados a las urnas para elegir a los 109 diputados del Parlamento de Andalucía, que decidirán el futuro de la comunidad autónoma para los próximos cuatro años (2026-2030). Los colegios electorales abrirán a las 9:00 horas y cerrarán a las 20:00 horas. Para evitar imprevistos, se constituirán una hora antes. Si vas a votar de forma presencial y no lo has hecho por correo, este es el día clave. La forma más sencilla es revisar la tarjeta censal que se envía al domicilio. Este documento incluye la sección electoral, la dirección exacta del colegio electoral y el número de mesa que te corresponde. La Oficina del Censo Electoral comenzó a enviar estas tarjetas desde el 20 de abril. Si no la has recibido (por ser primera vez que votas, cambio de domicilio o extravío), no te preocupes. Existen varias formas oficiales de consultarlo: En las elecciones del 17 de mayo no se vota directamente al presidente de la Junta de Andalucía. Los ciudadanos eligen a los 109 diputados del Parlamento autonómico (ubicado en el Hospital de las Cinco Llagas). Estos diputados serán los encargados de investir al próximo presidente o presidenta mediante votación. De esta manera, los elegidos aprobarán leyes, controlarán la acción del Gobierno andaluz y propondrán iniciativas políticas durante la legislatura 2026-2030. La circunscripción electoral es la provincia con 109 diputados a repartir. Cada una tiene un mínimo de ocho escaños, y los 45 restantes se distribuyen según la población. El reparto oficial es el siguiente: Las elecciones autonómicas giran en torno a los candidatos de los principales partidos: Juanma Moreno (Partido Popular) busca revalidar su cargo tras obtener mayoría absoluta en 2022 con 58 escaños. Por parte del PSOE, la candidata es María Jesús Montero. Otras fuerzas como Vox (con Santiago Abascal participando activamente en la campaña) también concurren, con Manuel Gavira como principal rostro del partido.