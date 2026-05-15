Este viernes, 15 de mayo de 2026, en España, las acciones de Servicios de Telecomunicaciones Diversificados Telefónica (TEF)se negocian a 4,04 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 418.551. Esta cifra refleja una variación del -0,02% en comparación con el día pasado. En los últimos 10 días, la cotización de Telefónica mostró alternancia con predominio de caídas (5) frente a alzas (4) y un día estable; el balance es negativo y el tono general ligeramente bajista, cerrando el periodo en descenso. La volatilidad económica de Telefónica en la última semana se situó en un 36.46%, lo que es notablemente superior a su volatilidad anual del 24.56%. Este incremento en la volatilidad semanal indica que el comportamiento de la acción ha sido inestable y ha experimentado muchas variaciones en dicho período. Por otro lado, las acciones de Telefónica se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 4,04 euros el y un mínimo de 3,24 euros. Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Telefonica, el pago de dividendos estimado es de 0.0337%. Por otro lado, La empresa presenta un beneficio bruto de 28.76B, lo que indica la ganancia obtenida tras restar los costos directos de producción o adquisición de bienes o servicios vendidos. Sin embargo, tras deducir todos sus gastos operativos generales, la ganancia final se sitúa en -49M, resultado que refleja la necesidad de un fondo de inversión para cubrir los costos insostenibles. Telefónica es una multinacional española de telecomunicaciones con sede en Madrid (Distrito Telefónica, Las Tablas). Se dedica a ofrecer servicios de conectividad fija y móvil, fibra óptica, banda ancha y televisión, además de soluciones digitales para particulares y empresas. Opera bajo las marcas Movistar, O2 y Vivo en España, Alemania, Brasil y otros mercados y participa en la empresa conjunta Virgin Media O2 en el Reino Unido. Su línea de negocio abarca B2C, B2B y mayorista, con foco en redes de fibra y 5G, ciberseguridad y servicios en la nube; fundada en 1924, es una de las compañías del Ibex 35 con mayor presencia internacional.