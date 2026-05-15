En la apertura de mercados de este viernes, 15 de mayo de 2026, en España, las acciones del banco Banco Santander (SAN) en el IBEX 35 se negocian a 10,1 euros y registran un volumen de 804382 unidades negociables, costo que refleja una modificación de del -1,42% en comparación con el día previo. En los últimos 10 días, la cotización comenzó con una caída, repuntó dos sesiones, encadenó cuatro descensos, tuvo un breve rebote y volvió a caer dos jornadas. El balance es claramente negativo, con predominio vendedor y una tendencia bajista de corto plazo. Durante la última semana, la volatilidad económica del Banco Santander se situó en 14.308% en comparación con una volatilidad anual del 29.759%. Dado que 14.308% es menor que 29.759%, se puede concluir que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Esto indica que, a pesar de las oscilaciones a corto plazo, la tendencia general muestra un menor grado de variación en comparación con el período anterior. Por otro lado, las acciones de Banco Santander se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 11,03 euros el y un mínimo de 9,13 euros. Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Banco Santander, el pago de dividendos estimado es de 0.0128%. Por otro lado, El beneficio bruto de la empresa es de 51.20B, lo que representa la ganancia obtenida tras restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por su parte, la ganancia final es de 12.57B, que se obtiene como un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos. Banco Santander es un grupo financiero español con sede social en Santander y centro corporativo en Boadilla del Monte (Madrid). Se dedica a la banca universal y ofrece productos y servicios financieros como cuentas, préstamos, hipotecas, tarjetas, seguros, fondos, pagos y banca de inversión. Su negocio se organiza en Banca Minorista y Comercial, Digital Consumer Bank, Corporate & Investment Banking, Wealth Management & Insurance y Payments (PagoNxt). Fundado en 1857, cotiza en las bolsas españolas (ticker: SAN) e integra el Ibex 35, con presencia destacada en Europa y América y más de 150 millones de clientes.