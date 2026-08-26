La Dirección General Impositiva (DGI) confirmó que se comunicará a través de Whatsapp con aquellos contribuyentes que están obligados a presentar la declaración jurada del Impuesto a las Rentas de las Personas Físicas (IRPF) y que todavía no realizaron esa gestión.

Las personas que pueden recibir un mensaje de la DGI son todos los contribuyentes de IRPF por rentas de trabajo dependiente que hayan percibido más de un ingreso en el año 2025 y que todavía no hayan cumplido con su obligación ante la DGI.

Estos contribuyentes recibirán las comunicaciones por Whatsapp desde el número oficial 091 221 344, a través de una nueva modalidad de atención en la que se les brindará asesoramiento para que realicen la declaración jurada.

La declaración jurada correspondiente al ejercicio 2025 debe presentarse antes del 31 de agosto. En esa misma fecha, vence el plazo para pagar la primera cuota, recordó el organismo.

Para contribuir a la seguridad de sus comunicaciones y prevenir intentos de fraude o suplantación de identidad, compartirá algunas pautas para ayudar a identificar los mensajes de Whatsapp enviados por la DGI.

El organismo detalló que envía sus comunicaciones únicamente desde el número oficial. Estos mensajes contienen solo los datos indispensables para identificar al destinatario y explicar el motivo de la comunicación, sin incluir información adicional sobre su situación tributaria.

Las multas

La multa por presentar una declaración jurada fuera de plazo es de 910 pesos por cada declaración jurada, recordó el organismo.

Para los contribuyentes sin actividad comprendida en el período declarado, por cada declaración jurada, la multa será de 910 pesos, con un máximo de 2.730 pesos para el caso que en cada acto se presente más de una declaración jurada, en las condiciones mencionadas, por parte del contribuyente.