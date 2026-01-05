Confirmado | Los pensionistas nacidos entre 1960 y 1970 podrán acceder al 100% de la jubilación.

En España, la pensión de jubilación es una de las prestaciones clave de la Seguridad Social y, para la mayoría de los trabajadores, se convierte en el principal sustento económico tras el fin de la etapa laboral. De ahí que percibir el 100% de la pensión contributiva sea una de las metas más habituales en los últimos años de vida profesional.

Para acceder a ese importe íntegro es imprescindible alcanzar la edad legal de jubilación. En 2026, quienes nacieron entre 1960 y 1970 podrán hacerlo, ya que estarán llegando a la edad ordinaria de retiro que permite cobrar la pensión completa.

La Seguridad Social permite a ciertos trabajadores acceder al 100% de la cuantía en la pensión de jubilación. ¿Eres uno de ellos?

Excelente noticia de la Seguridad Social para los pensionistas nacidos entre 1960 y 1970

Para este año, la Seguridad Social ha confirmado que la edad de jubilación será de 66 años y 10 meses. Cabe aclarar que existirá la opción de jubilarse a los 65 años siempre y cuando se haya cotizado 38 años y 3 meses o más.

Serán los nacidos en los años 60 quienes lleguen a la edad de jubilación ordinaria. Esto quiere decir que podrán optar a la jubilación ordinaria y al 100% de base reguladora, siempre que cuenten con 38 años y 3 meses cotizados.

En cualquier caso, si no llegan a dicha cotización, tendrán que esperar a cumplir los 66 años y 10 meses. De todas formas, quienes quieran acceder a la jubilación anticipada podrán hacerlo a los 63 años, siempre y cuando cumplan dicho requisito de cotización (38 años y 3 meses o más).

¿Quiénes podrán acceder a la jubilación en 2026?

Las personas nacidas entre 1960 y 1970 comenzarán a alcanzar la edad de jubilación en 2026. En concreto, quienes hayan nacido en 1962 podrán acceder a la pensión si acreditan 38 años y tres meses cotizados.

Para acceder a la jubilación en España, uno de los requisitos fundamentales es alcanzar la edad legal establecida. En 2025, esta será de 66 años y ocho meses para quienes hayan cotizado menos de 38 años y tres meses. En cambio, quienes superen ese periodo podrán jubilarse a los 65 años.

Además, se requiere haber cotizado un mínimo de 15 años al sistema de pensiones, de los cuales al menos dos deben situarse dentro de los 15 años inmediatamente anteriores al momento en que se solicita la jubilación.

Por otro lado, se deberá estar dado de alta en la Seguridad Social el día de presentación de la solicitud.