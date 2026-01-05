Conductores: ¿por qué está prohibido detenerse para ceder el paso a los peatones cuando el semáforo no lo indica?

En España, al obtener el carnet de conducir, la Dirección General de Tráfico (DGT) exige superar un examen teórico tan relevante como el práctico, ya que aporta los conocimientos básicos para enfrentarse a las primeras experiencias al volante. Este examen obliga a conocer el Código de Circulación y las normas fundamentales de conducción.

No obstante, una vez aprobada la prueba, muchos conductores acaban olvidando algunas prohibiciones recogidas en el Manual del Permiso tipo B, entre ellas determinados gestos o señales que no deben dirigirse a los peatones.

Muchos conductores ignoran que ceder el paso a los peatones puede acarrearles una severa sanción por diversas razones. (Imagen: archivo)

La señal al volante que es mejor no utilizar

La Autoescuela Mikel utiliza sus redes sociales para compartir diversas prácticas, así como consejos sobre manejo y técnicas educativas dirigidas a sus seguidores. Estas recomendaciones son impartidas a los alumnos de la institución durante sus clases para obtener el carnet de conducir.

En uno de sus vídeos publicados en TikTok, el director de la autoescuela, conocido como Mikel, recordó a los usuarios que está prohibido hacer señales a los peatones desde el vehículo para que crucen en un paso peatonal.

De acuerdo a lo que explica el instructor, la opción más segura es detener el vehículo por completo y permitir que los peatones decidan si desean cruzar o no. Esta sugerencia se fundamenta en el hecho de que podría desencadenar un accidente.

“Imagínate que les haces la seña para que crucen y, al mismo tiempo, llega otro coche en sentido contrario. Es posible que no les permitan pasar y que, lamentablemente, acaben atropellándoles“, advirtió el instructor.

¿Qué recomienda el manual de conducción sobre la seguridad en los pasos de peatones?

En la sección de Seguridad Vial, el manual teórico mencionado ofrece una serie de recomendaciones destinadas a prevenir atropellos. Entre estas, se destaca la advertencia de “no realizar señales con el brazo para que crucen, ya que existe un riesgo significativo de atropello por parte de otros conductores “.

Para prevenir este riesgo, se recomienda a los conductores que el vehículo se detenga por completo, para que así sea la persona peatona quien decida si es seguro cruzar por el paso correspondiente o no.

Asimismo, se aconseja moderar la velocidad al aproximarse a los pasos peatonales, autobuses detenidos o áreas escolares y recreativas.

Adicionalmente, se aconseja prestar especial atención a quienes se encuentren conversando por medio de un teléfono móvil, ya que su distracción puede dar lugar a situaciones de riesgo inminente.