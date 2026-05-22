Todos los pensionados deberán presentar la cédula de ciudadanía en físico para seguir cobrando Colombia Mayor.

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El Departamento para la Prosperidad Social (DPS) recordó los mecanismos de verificación para el cobro de pensiones y subsidios destinados a adultos mayores.

Los jubilados y pensionados deben presentar obligatoriamente la cédula de ciudadanía física y original para poder reclamar sus pagos en operadores autorizados como SuRed y SuperGiros.

La medida busca reforzar la seguridad en la entrega de recursos públicos, evitar fraudes y garantizar que el dinero llegue realmente a los beneficiarios registrados en programas sociales como Colombia Mayor. Las autoridades advirtieron que no se aceptan fotocopias, imágenes digitales ni documentos deteriorados al momento del retiro.

Actualmente, miles de adultos mayores en Colombia reciben transferencias económicas mensuales a través de giros presenciales, especialmente quienes hacen parte del programa administrado por el DPS.

Todos los pensionados deberán presentar el documento de identidad físico para seguir cobrando su pensión. ChatGPT - creada con IA

¿Por qué los pensionados deben presentar la cédula física para cobrar Colombia Mayor?

La exigencia de la cédula original responde a los clásicos protocolos de validación implementados por los operadores de pago y el Gobierno Nacional. El objetivo principal es confirmar la identidad del beneficiario y frenar casos de suplantación o cobros irregulares.

De acuerdo con las entidades encargadas de distribuir los subsidios, la verificación presencial del documento permite validar datos biométricos y confirmar que la persona inscrita sea quien realmente recibe el dinero.

Además, los puntos de pago podrán rechazar el desembolso si el documento presenta daños severos, inconsistencias o si la información no coincide con la registrada en las bases oficiales.

¿Qué pagos están realizando SuRed y SuperGiros en mayo?

Durante mayo y los próximos meses de 2026, los operadores SuRed y SuperGIROS continuarán entregando los recursos del programa Colombia Mayor a millones de beneficiarios en todo el territorio nacional.

El subsidio económico está dirigido a adultos mayores en condición de vulnerabilidad que no cuentan con pensión o ingresos suficientes para sostenerse.

Según el cronograma oficial, el cuarto ciclo de pagos comenzó el pasado 11 de mayo y continuará de manera progresiva en los diferentes municipios del país.

¿Cuánto dinero entrega Colombia Mayor en mayo de 2026?

El programa Colombia Mayor mantiene pagos diferenciales dependiendo de la edad del beneficiario. Actualmente, los montos confirmados son:

$230.000 mensuales para mujeres mayores de 70 años.

$230.000 mensuales para hombres mayores de 75 años.

$230.000 mensuales para personas mayores de 80 años.

Estos recursos buscan aliviar gastos básicos relacionados con alimentación, medicamentos, servicios públicos y transporte.

¿Cuáles son las próximas fechas de pago de Colombia Mayor?

El calendario tentativo de pagos para los próximos ciclos del programa quedó establecido de la siguiente manera:

9 de junio.

29 de julio (ciclo doble).

26 de agosto.

23 de septiembre.

21 de octubre.

18 de noviembre.

16 de diciembre.

Las autoridades recomendaron consultar previamente el punto autorizado de pago y verificar los mensajes oficiales enviados al celular registrado por cada beneficiario.

¿Cuáles son los documentos obligatorios para cobrar Colombia Mayor?

Las personas interesadas en acceder o mantenerse activas dentro del programa deberán tener al día cuatro documentos esenciales:

Cédula de ciudadanía original y física.

Certificación del Sisbén IV en grupos A, B o hasta C1.

Documento o declaración que certifique el lugar de residencia.

Formulario oficial de inscripción diligenciado en la alcaldía correspondiente.

Sin estos requisitos actualizados, el beneficiario podría presentar retrasos o inconvenientes en la entrega del subsidio.

¿Por qué Prosperidad Social cambió el sistema de pagos?

El Departamento para la Prosperidad Social decidió modificar el esquema tradicional de desembolsos para ampliar la cobertura nacional y facilitar el acceso de adultos mayores en zonas apartadas.

Con la incorporación de nuevos operadores, el Gobierno busca:

Mayor presencia en municipios rurales.

Reducción de costos operativos.

Más competencia entre entidades pagadoras.

Inclusión financiera para personas no bancarizadas.

Actualmente, SuRed y SuperGiros cuentan con más de 31.000 puntos habilitados en 1.108 municipios de Colombia, lo que permite una distribución más amplia de los recursos destinados a subsidios sociales.