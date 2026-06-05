En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin durante el último año?

Este viernes, 5 de junio de 2026, Bitcoin inicia la jornada en España con una cotización de 70.576,32 euros. El valor de apertura refleja una variación del -414,32357 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales.

En los últimos 5 días, el precio del Bitcoin ha mostrado una tendencia positiva, mientras que el euro ha tenido una tendencia estable.

Esto sugiere que el Bitcoin está ganando valor en comparación con su precio anterior, mientras que el euro se mantiene sin cambios significativos.

En la última semana, Bitcoin registró una variación del -17.74% y en el último año acumula una caída del -44.84%, lo que evidencia una evolución claramente bajista; este comportamiento se traduce en rentabilidad negativa tanto a corto como a largo plazo, reflejando alta volatilidad y presión vendedora en el mercado.

¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin durante el último año?

En la última semana, la volatilidad económica de Bitcoin fue del 32.01%, lo que es menor que la volatilidad anual del 35.86%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 112.852,9 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 70.576,3 euros.