En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Litecoin durante el último año?

La cotización del Litecoin este viernes, 5 de junio de 2026 a las 12 horas en España es de 50,36 euros. Esta cifra refleja una variación del -4,78% en comparación con el día de ayer.

La tendencia del precio del Litecoin y el euro ha sido positiva en los últimos días, reflejando un aumento en su valor. Esto sugiere un interés creciente en el Litecoin, potencialmente impulsado por factores del mercado o mejores condiciones económicas.

Litecoin ha tenido una evolución claramente negativa: en la última semana su cotización registró un cambio de -16.96% y en el último año una variación de -58.74%, lo que implica una rentabilidad acumulada desfavorable para los inversores que la han mantenido en cartera, reflejando debilidad del precio y elevada volatilidad.

¿Cómo ha sido la variación del Litecoin durante el último año?

La volatilidad económica de Litecoin en la última semana fue del 41.76%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con su volatilidad anual del 53.55%.

Durante los últimos 12 meses, el Litecoin ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 98,3 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 50,4 euros.