En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ripple durante el último año?

Este viernes, 5 de junio de 2026 en España, la cotización del Ripple y el euro es de 1,28 euros, cifra que refleja una variación del -5,36% en comparación con el día de ayer.

El precio del Ripple ha mostrado una tendencia positiva en los últimos cinco días. La tendencia indica que ha experimentado un aumento notable en relación a su valor anterior.

Esto sugiere que el interés y la demanda por Ripple están en crecimiento, lo que podría atraer a más inversores en el futuro.

La cotización de Ripple muestra una evolución claramente negativa y una rentabilidad desfavorable: en la última semana registró un -17.43% y, en el último año, acumula un -60.55%. Este desempeño implica una pérdida significativa de valor, reflejando alta volatilidad y presión vendedora, con resultados adversos para quienes mantuvieron la inversión en ese periodo.

¿Cómo ha sido la variación del Ripple durante el último año?

La volatilidad económica de Ripple en la última semana ha sido del 32.33%, lo que es menor que la volatilidad anual del 56.33%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Ripple ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 2,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1,3 euros.