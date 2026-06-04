Suspenden las clases este viernes | Los alumnos tendrán un fin de semana largo en estas provincias

Tanto la Comunidad Valenciana como Cataluña están viviendo un momento tenso entre los docentes y los gobiernos ante la falta de acuerdo salarial y otros beneficios. Por esta razón, este viernes 5 de junio no habrá clases y se esperan huelgas nuevamente.

Por un lado, los educadores catalanes rechazaron el pacto con el Departamento de Educación tras la consulta sindical. En el caso de Valencia, la Conselleria ya anunció una nueva reunión para esta jornada para dialogar con el profesorado de enseñanza pública no universitaria.

Suspenden las clases este viernes | Los alumnos tendrán un fin de semana largo en estas provincias EFE

Huelga docente indefinida de Valencia: convocan a una nueva reunión

La Conselleria de Educación ha convocado a los sindicatos docentes a una nueva reunión de la mesa de negociación, prevista para este viernes a las 14 horas. Esta cita se enmarca en la huelga indefinida del profesorado de enseñanza pública no universitaria, que mañana alcanzará su vigésima jornada lectiva.

La propia Conselleria confirmó la convocatoria mediante un comunicado. Por su parte, los sindicatos mayoritarios en la mesa sectorial —STEPV, CCOO y UGT— recibieron la notificación por correo electrónico mientras participaban en la manifestación docente celebrada este jueves en el centro de València.

Las movilizaciones en Valencia durante este jueves

Este jueves, el profesorado de la enseñanza pública no universitaria volvió a movilizarse en Valencia para defender la educación pública y exigir mejoras a la Conselleria de Educación.

La manifestación comenzó pasadas las 11 de la mañana en la plaza del Ayuntamiento, siendo la segunda protesta de la semana. El recorrido avanzó por el centro de la ciudad hasta llegar a las inmediaciones de Les Corts Valencianes, donde, desde poco después de las 12, compareció la consellera de Educación, Carmen Ortí, con motivo de la presentación de los presupuestos de 2026.

Docentes catalanes rechazaron el preacuerdo educativo

En Cataluña, un 65,1 % de los docentes que participaron en la consulta impulsada por Ustec, CGT e Intersindical votaron en contra del preacuerdo alcanzado el pasado viernes entre el Departamento de Educación y los sindicatos CC.OO., UGT, Ustec y Professors de Secundària (Aspepc-sps). En cambio, el 34,9 % se manifestó a favor, según informó EFE.

Confirmado por Educación | Este viernes no habrá clases y estos alumnos tendrán un fin de semana largo EFE

La votación se desarrolló desde el lunes a las 12:00 horas hasta este jueves al mediodía . En total, participaron 60.686 docentes de un censo de 99.305, lo que representa un 61 % de participación. De esos votos, 39.502 fueron en contra y 21.184 a favor.

Después de que el paro afectara este jueves a las provincias de Lleida, Alt Pirineu y Aran, se espera que el viernes todos los centros educativos de Cataluña no presten servicios.

¿Qué incluía el preacuerdo en Cataluña?

Con este resultado, el profesorado rechaza el anexo al acuerdo firmado en marzo. Este incluía medidas como un complemento autonómico mensual de 170 euros para todos los docentes, la creación de más de 6000 nuevas plazas en un plazo de cuatro años y la implementación de 5000 nuevas cátedras en dos años, entre otras iniciativas.

Asimismo, el plan suponía un incremento del presupuesto total del acuerdo, que pasaba de 2000 a 2726 millones de euros. Esto implicaba una mejora salarial de 599,50 euros en Primaria y de 633,58 euros en Secundaria, considerando tanto la aportación autonómica como la estatal a lo largo de cuatro años.