Es real | El Gobierno regalará gafas y lentes: quiénes podrán acceder y cómo solicitar el beneficio totalmente gratis. Fuente: Archivo

El Gobierno de España puso en marcha el Plan VEO, una ayuda destinada a facilitar el acceso a gafas graduadas y lentes de contacto para menores de edad.

La medida contempla una subvención de hasta 100 euros por beneficiario para la compra de productos ópticos esenciales y estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2026.

La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Sanidad, busca reducir las barreras económicas que dificultan el acceso a la salud visual infantil. El programa cuenta con una financiación de más de 47 millones de euros y se aplica en ópticas adheridas de todo el país.

Las ayudas cubren gafas graduadas con montura básica y lentes con tratamiento antirreflejante, así como lentes de contacto y productos de mantenimiento necesarios durante un año.

Cuando el coste total es inferior a 100 euros, la familia no debe abonar ninguna cantidad. Si el importe supera esa cifra, solo deberá pagar la diferencia.

¿Quiénes pueden acceder a las gafas y lentillas gratis?

El Plan VEO está dirigido a niños, niñas y adolescentes de hasta 16 años inclusive que tengan diagnosticado un problema de refracción y cuenten con cobertura sanitaria financiada con fondos públicos. También pueden beneficiarse los menores asegurados a través de las mutualidades MUFACE, MUGEJU e ISFAS.

El Gobierno regalará gafas y lentes: quiénes podrán acceder y cómo solicitar el beneficio totalmente gratis

Uno de los aspectos más destacados del programa es que no depende del nivel de ingresos de la familia . Se trata de una ayuda universal para los menores que cumplan los requisitos médicos establecidos.

Además, el beneficio puede volver a solicitarse después de un año desde la adquisición anterior realizada mediante el Plan VEO, siempre que continúe existiendo la necesidad de corrección visual.

¿Cómo solicitar la ayuda del Plan VEO?

Para acceder al beneficio es necesario disponer de una prescripción o receta que acredite la necesidad de gafas o lentillas.

En los menores de hasta 5 años, la receta debe ser emitida por profesionales de oftalmología o por especialistas de servicios de oftalmología. A partir de los 6 años también puede ser emitida por profesionales de óptica-optometría autorizados.

El Plan Veo está dirigido a menores de hasta 16 años.

Una vez obtenida la prescripción , los padres o tutores deben acudir a una óptica adherida al programa. Allí se registra la solicitud y se tramita directamente el expediente, sin necesidad de realizar gestiones adicionales por internet ni presentar formularios ante la administración.

El descuento se aplica directamente en el establecimiento participante. Posteriormente, la óptica informa a la familia cuando las gafas o lentillas estén disponibles para su retirada. Las compras acogidas al Plan VEO podrán realizarse hasta el 31 de diciembre de 2026.