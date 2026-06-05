En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ethereum durante el último año?

La cotización del Ethereum este viernes, 5 de junio de 2026 a las 12 horas en España es de 1.843,11 euros. Esta cifra refleja una variación del -10,28% en comparación con el día pasado.

El precio del Ethereum y el euro ha mostrado una tendencia positiva en los últimos 6 días. Esto indica que la subida en su valor refleja un fortalecimiento en el mercado.

En la última semana, Ethereum cayó un -21.14%, profundizando una tendencia bajista que en el último año acumula un -60.84%. Este desempeño se traduce en una rentabilidad negativa para quienes han mantenido la criptomoneda en ese periodo, con pérdidas significativas y alta volatilidad, reflejando presión vendedora y rendimientos desfavorables tanto en el corto como en el largo plazo.

¿Cómo ha sido la variación del Ethereum durante el último año?

La volatilidad de Ethereum en la última semana ha sido del 58.74 %, superior a su volatilidad anual del 58.36 %, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

Durante los últimos 12 meses, el Ethereum ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 3.905,8 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1.843,1 euros.