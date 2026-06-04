Es oficial | La Ley de Alquileres autoriza a los inquilinos ser propietarios de la vivienda si viven allí esta cantidad de años. (Fuente: Freepik).

En España, existe una vía legal que permite convertirse en propietario de una vivienda sin necesidad de llevar a cabo una compra. Se trata de la usucapión en España, también conocida como prescripción adquisitiva, un mecanismo establecido en el Código Civil que reconoce la propiedad a quien ha poseído un inmueble durante años, bajo determinadas condiciones.

Este procedimiento no está vinculado directamente a la Ley de Alquileres; sin embargo, puede afectar a inquilinos o poseedores que permanezcan en una vivienda durante largos períodos. Si se cumplen los requisitos legales, el ocupante puede reclamar la titularidad del inmueble, incluso en ausencia de un contrato de compraventa.

Qué es la usucapión en España y cómo adquirir una casa por posesión

La prescripción adquisitiva faculta la adquisición del dominio sobre un inmueble mediante la posesión prolongada en el tiempo. Esto es establecido en el artículo 1930 del Código Civil, que reconoce que la propiedad se puede obtener al cumplir con las condiciones establecidas por la normativa.

En España, se presentan dos modalidades primordiales de usucapión. La primera es la modalidad ordinaria, la cual exige buena fe y justo título. Esto implica que el individuo que ocupa la vivienda tiene la creencia razonable de poseer derechos sobre ella y cuenta con un documento que aparenta legitimar tal posesión.

En estos supuestos, el plazo requerido es de 10 años entre presentes o 20 años entre ausentes, dependiendo de la disponibilidad del propietario. A lo largo de dicho período, la posesión ha de ser pública, pacífica y mantenida sin interrupciones.

Es oficial | La Ley de Alquileres autoriza a los inquilinos ser propietarios de la vivienda si viven allí esta cantidad de años. (Foto: Freepik).

Usucapión extraordinaria: adquisición de viviendas sin título ni buena fe

La segunda vía es la usucapión extraordinaria, la cual no requiere ni buena fe ni justo título. En este contexto, la legislación solamente demanda que la posesión se mantenga de manera continuada durante un periodo más extenso.

Para los bienes inmuebles, el Código Civil estipula un plazo de 30 años. Durante este lapso, la persona debe actuar en calidad de propietario, sin ocultar la posesión y sin que existan reclamaciones legales por parte del titular.

A pesar de que esta modalidad es menos común debido a su prolongado plazo, continúa siendo una herramienta legal pertinente. Permite regularizar situaciones en las que una vivienda ha sido ocupada durante décadas sin que el propietario haya ejercido sus derechos.

Es oficial | La Ley de Alquileres autoriza a los inquilinos ser propietarios de la vivienda si viven allí esta cantidad de años. (Fuente: Shutterstock). Shutterstock

Usucapión en España: requisitos legales para adquirir una vivienda

Más allá de los plazos, la usucapión en España exige que la posesión cumpla una serie de condiciones. El artículo 1941 del Código Civil establece que debe ejercerse en concepto de dueño, actuando como si se fuera el propietario del inmueble.

Además, la posesión debe ser pública, sin ocultarse; pacífica, sin violencia ni conflicto; y continuada, sin interrupciones durante todo el periodo exigido. Estos elementos son fundamentales para que el proceso pueda prosperar.

La prescripción adquisitiva de vivienda debe ser reconocida por un juez. El poseedor tendrá que demostrar que ha cumplido todos los requisitos y que no ha habido reclamaciones durante el plazo legal. En ese momento, podrá solicitar el reconocimiento de la propiedad del inmueble.