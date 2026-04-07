La Seguridad Social abonará las pensiones correspondientes a abril entre el 1 y el 4 de mayo, de acuerdo con el calendario oficial. Sin embargo, los bancos adelantaron las fechas de ingreso y permitirán a millones de pensionistas cobrar antes en sus cuentas. Este esquema genera diferencias según la entidad financiera, ya que cada banco define su propio día de acreditación. En consecuencia, el momento efectivo de cobro varía entre unos días y otros, incluso dentro del mismo mes. Por eso, conocer el calendario bancario resulta clave para los beneficiarios. Las fechas de abril muestran una concentración de pagos hacia el cierre del mes, con algunas excepciones. Al mismo tiempo, el organismo anticipó una revalorización estimada del 2,6% para 2026, en línea con la evolución prevista de la inflación. El ajuste responde al mecanismo automático que busca sostener el poder adquisitivo de las pensiones contributivas. Laboral Kutxa no comunicó todavía su fecha de pago para abril, por lo que sus clientes deberán esperar la confirmación oficial de la entidad. Los pensionistas deben tener en cuenta que, aunque la Seguridad Social paga entre el 1 y el 4 de mayo, el día exacto de cobro depende del banco. Por este motivo, resulta fundamental consultar la fecha correspondiente a cada entidad para saber cuándo estará disponible el dinero.