En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin Cash durante el último año?

Este viernes, 5 de junio de 2026, Bitcoin Cash inicia la jornada en España con una cotización de 250,4 euros. El valor de apertura refleja una variación del -984,6501 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales.

En los últimos días, el precio del Bitcoin Cash ha mostrado una tendencia positiva, indicando que su valor ha ido en aumento. Esto sugiere que hay un crecimiento en la confianza de los inversores hacia esta criptomoneda.

La evolución de Bitcoin Cash ha sido claramente bajista: en la última semana su cotización retrocedió -28.98% y en el último año acumuló -60.86%. Esta dinámica implica una rentabilidad negativa en ambos horizontes, con pérdidas significativas para quienes mantuvieron posiciones durante el año y la fuerte caída semanal refuerza la presión vendedora y la alta volatilidad del activo.

¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin Cash durante el último año?

La volatilidad económica de Bitcoin Cash en la última semana ha sido del 74.70%, lo que es significativamente mayor que la volatilidad anual del 54.39%, indicando que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin Cash ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 755,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 250,4 euros.