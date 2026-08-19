Con el proyecto del buque eléctrico de Bibby Marine, Iberdrola consolida su apuesta en parques eólicos que suma una inversión de 13.300 millones.

Si bien el transporte marítimo es la forma más eficiente y económica de mover a nivel global grandes volúmenes de mercancías, con una huella de carbono por tonelada transportada inferior a la de otros medios de transporte, con todo este sector sigue siendo responsable de una parte significativa de las emisiones globales de gases de efecto invernadero (GEI).

Esta problemática viene ocupando un lugar importante en la estrategia industrial de Iberdrola. Al punto que el presidente ejecutivo de la compañía, Ignacio Galán, visitó esta mañana las instalaciones de Astilleros Ría de Vigo para conocer de primera mano el proyecto de buque eléctrico de Bibby Marine.

Se trata del buque de operaciones para la puesta en marcha de proyectos eléctricos (eCSOV) con mayor capacidad de almacenamiento eléctrico en baterías del mundo, más de 24 MWh.

La importancia de Iberdrola dentro del mercado internacional.

La posición de Iberdrola en el mercado internacional de energía

Tal como se destacó más arriba, el transporte marítimo es uno de los puntos clave de la cadena de valor de la tecnología eólica marina, en la que Iberdrola cuenta con proyectos operativos en el Reino Unido, los Estados Unidos, Alemania y Francia con una inversión total de 13.000 millones de euros y 3.200 MW de capacidad instalada.

Conviene recordar, además, que la primera energética de España y número uno entre las empresas eléctricas de Europa por capitalización bursátil (supera los 100.000 millones de euros) está construyendo los proyectos de East Anglia 2 y 3 en el Reino Unido y el de Windanker en Alemania, con una capacidad total de 2.700 MW, que supondrán cerca de 10.000 millones de euros adicionales.

Por otra parte, Iberdrola tiene entre sus activos el proyecto East Anglia 1 North, de unos 900 MW, que cuenta con todos los permisos y está en condiciones de presentarse a las próximas subastas en el Reino Unido, así como una cartera de proyectos en desarrollo en Alemania, Estados Unidos y Francia y en otros mercados como Australia.

Las claves de la visita al astillero

Durante la visita, Ignacio Galán estuvo acompañado de directivos de Astilleros Ría de Vigo, así como de representantes de Bibby Marine, que ya participó en proyectos eólicos marinos de Iberdrola, y de Manuel Moreu, presidente de Seaplace, compañía responsable del diseño del nuevo buque.

Ante sus acompañantes, Galán destacó la relevancia de iniciativas como esta, que permiten extender los beneficios de la electrificación al sector naval, clave para el desarrollo industrial y uno de los más relevantes en la cadena de suministro de la eólica marina.

Además, el presidente de la multinacional, que a nivel mundial se sitúa en la segunda posición del sector por detrás de la estadounidense NextEra, reiteró el compromiso de Iberdrola con la electrificación de la economía como palanca clave para mejorar la competitividad, fortalecer la autonomía energética y acelerar los objetivos de descarbonización.

La visita puso también de manifiesto el papel estratégico que desempeñan empresas como Armon, en el entorno marítimo e industrial gallego, en el desarrollo de tecnologías orientadas a la sostenibilidad y la innovación, consolidando a Vigo como un referente internacional en la construcción naval de alta especialización y en la transición hacia una economía baja en carbono.

De qué se trata el proyecto eCSOV

El nuevo buque eCSOV (Electric Commissioning Service Operation Vessel), diseñado por Seaplace para Bibby Marine y actualmente en construcción en Astilleros Ría de Vigo, está llamado a convertirse en una referencia mundial en el ámbito de los servicios de apoyo a parques eólicos marinos.

De acuerdo a Iberdrola, su excepcional capacidad de almacenamiento energético mediante baterías permitirá reducir significativamente las emisiones asociadas a las operaciones offshore, contribuyendo al desarrollo de una industria marítima más eficiente y sostenible en sectores como la eólica marina.

Así pues, el barco cuenta con propulsión eléctrica y motores auxiliares de metanol, y tiene una capacidad de carga de varios miles de toneladas.