En esta noticia México reporta menos transacciones pero un ticket mayor

El mercado transaccional de fusiones y adquisiciones (M&A por sus siglas en inglés) de América Latina sufrió una disminución del& 30% en el número de transacciones y un descenso del 6% en su valor, con respecto a las cifras registradas en el primer semestre de 2025.

Al primer semestre de 2026 se reportaron un total de 1,062 fusiones y adquisiciones, entre anunciadas y cerradas, por un importe agregado de u$s 49,107 millones, según el más reciente informe de TTR Data en colaboración con Datasite y Aon.

En lo que respecta al private equity, en la primera mitad del 2026 se han contabilizado un total de 71 transacciones, de las cuales 18 tienen un valor no confidencial agregado de u$s 10,014 millones de dólares, lo cual supone una disminución del 14% en el número de transacciones y un aumento del 102% en su valor, con respecto al mismo periodo de 2025.

En cuanto al segmento de venture capital, en este mismo periodo se han llevado a cabo 174 transacciones en América Latmmmmina, de las cuales 150 tienen un valor no confidencial agregado de u$s 2,318 millones, lo que supone una disminución del 38% en el número de transacciones y un aumento del 13% en el capital movilizado, en términos interanuales.

México reporta menos transacciones pero un ticket mayor

Particularmente México registró 118 transacciones, que representan un descenso del 19% en el número de operaciones, aunque un aumento del 21%, en términos interanuales, en su valor para alcanzar los u$s 10,911 millones de dólares.

Para el segundo trimestre de 2026, TTR Data seleccionó como transacción destacada la relacionada con Cox, empresa dedicada a diseñar y construir infraestructura de agua y energía renovable con sede en Sevilla, España, que ha completado la adquisición de Iberdrola México a Iberdrola por u$s 4,170 millones de dólares.

La transacción contó con el asesoramiento jurídico de PwC Legal México; DLA Piper; Cox ABG Group; PwC Tax & Legal; y Baker McKenzie. Mientras que por la parte financiera, tuvo la asesoría de PwC; Bank of America; BofA Securities; Barclays Bank; y Santander Corporate & Investment Banking (SCIB).

En el primer semestre de 2026, Brasil lideró el ranking de países más activos de la región con 593 deals (aunque esto representa un descenso del 35%) y un aumento del 15% en el capital movilizado (para un total de u$s 32,557 millones).

México, Brasil, Argentina, Colombia, y Perú reportaron resultados positivos en la región. Únicamente Chile tuvo un descenso del 13%, tanto en número de transacciones (con 163 transacciones), como en capital movilizado (u$s3,595 millones).