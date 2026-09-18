En la apertura de mercados de este viernes, 18 de septiembre de 2026, en España, las acciones de Servicios Eléctricos Iberdrola (IBE) en el IBEX 35 se negocian a 20,4 euros y registran un volumen de 120575 unidades negociables, costo que refleja una modificación de del -0,58% en comparación con el día pasado.

En los últimos 10 días, Iberdrola S.A. mostró un sesgo alcista con siete jornadas de avance y tres retrocesos, destacando una racha sostenida de subidas y un cierre en ligera corrección.

La variación del Iberdrola durante la última semana

La volatilidad económica de Iberdrola en la última semana se ha situado en un 21.20%, lo que es considerablemente mayor que su volatilidad anual, que se encuentra en un 14.15%. Este aumento en la volatilidad semanal indica que el comportamiento de la compañía es inestable y ha experimentado muchas variaciones en su valor en el mercado.

Cotización histórica de Iberdrola S.A.

Por otro lado, las acciones de Iberdrola se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 21,41 euros el y un mínimo de 17,88 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Iberdrola?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Iberdrola S.A., el pago de dividendos estimado es de 0.024%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 23.88B, lo que indica la ganancia obtenida tras restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, antes de considerar los gastos operativos generales. Posteriormente, su ganancia final asciende a 5.61B, que se obtiene después de deducir todos sus gastos y destinar un fondo de inversión.

La historia de Iberdrola

Iberdrola es una multinacional energética española con sede en Bilbao (Torre Iberdrola). Genera electricidad —principalmente renovable (eólica, solar e hidroeléctrica)—, gestiona redes de transmisión y distribución en varios países y comercializa electricidad y, en algunos mercados, gas.

Su actividad se organiza en tres líneas: Redes, Renovables y Clientes/Comercialización. Cotiza en el Ibex 35 y opera, entre otros, en España, Reino Unido (ScottishPower), Estados Unidos (Avangrid) y Brasil (Neoenergia), siendo uno de los mayores grupos eléctricos del mundo y referente en eólica y redes inteligentes.

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