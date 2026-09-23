Iberdrola busca socio que adquiera hasta un 49% de su eólica marina en Reino Unido.

Noticia de enorme significado en el sector renovable. Iberdrola prevé lanzar en las próximas semanas el proceso para incorporar un socio que adquiera hasta un 49% de East Anglia Two, uno de sus principales proyectos de energía eólica marina (offshore) en el Reino Unido.

De acuerdo a la información que este mediodía remitió a El Cronista España, Bankinter asegura que esta operación se perfila como una de las más relevantes del sector renovable en la segunda mitad del año, dado que el activo está valorado en torno a 5.000 millones de euros.

Además de recordar que Iberdrola inició la construcción del parque en 2025, la entidad que lidera como consejera delegada Gloria Ortiz asegura que hasta la fecha, el proyecto avanza conforme al calendario previsto, con entrada en operación estimada para 2028. Así pues, una vez en funcionamiento, East Anglia Two contará con capacidad suficiente para suministrar energía renovable al equivalente de aproximadamente 950.000 hogares.

Además, el parque contribuirá de forma significativa a los objetivos energéticos del Reino Unido, ya que por sí solo representará cerca del 5% del objetivo nacional de capacidad eólica marina previsto para 2030. La vida útil estimada de la instalación alcanza los 25 años, lo que la convierte en un activo de infraestructuras con flujos de caja estables y de larga duración.

Las claves detrás del proyecto de East Anglia Two.

Las claves detrás del proyecto de East Anglia Two

East Anglia Two es el tercero de los cuatro proyectos que se desarrollarán en East Anglia, cuya propiedad pertenece a ScottishPower, filial de la primera eléctrica española y europea, ya que controla el 100% del capital social, y tendrá una capacidad de hasta 960 megavatios (MW) una vez acabado el proyecto.

Por su parte, la puesta en marcha del proyecto compromete una inversión de 4.000 millones de libras (4.700 millones de euros, al cambio actual). Precisamente, este movimiento de la compañía que preside Ignacio Galán apunta a que esta fuerte carga financiera que representa para la empresa pueda ser atenuada por la incorporación de un socio.

Mientras East Anglia Two cumplirá con casi el 5% del objetivo de despliegue de energía eólica marina de Reino Unido para 2030, el mercado apuesta a que la operación pueda concretarse en aproximadamente un año y medio.

Bank of America y BBVA son los bancos encargados de asesorar a Iberdrola en la operación y próximamente remitirán a los potenciales interesados, entre los que figuran grandes fondos de infraestructuras, soberanos y de pensiones, los materiales de la operación.

Operación alineada con la estrategia de crecimiento del grupo

Para Bankinter, la operación está alineada con la estrategia de crecimiento y reciclaje de capital del grupo. Esta operación se enmarca en la estrategia de Iberdrola de incorporar socios institucionales de primer nivel en sus principales activos con el objetivo de compartir inversiones, optimizar el uso del capital, reducir riesgos y acelerar el desarrollo de nuevos proyectos, afirma en su reciente informe.

El banco asegura, además, que a través de este modelo de partnerships, Iberdrola ofrece a los potenciales inversores acceso a activos con flujos de caja estables y predecibles a largo plazo, flujos respaldados por rentabilidades atractivas.

“Para Iberdrola, este modelo de alianzas le permite mantener el control de sus activos al tiempo que incorpora socios financieros para monetizar inversiones, reciclar capital y financiar nuevas oportunidades de crecimiento”, explica Aránzazu Bueno, estratega del banco madrileño, quien añade que esta estrategia “resulta especialmente relevante” en el actual ciclo inversor de la compañía, “donde el desarrollo y la expansión de las redes eléctricas constituyen una de las principales prioridades”.

También es cierto que estos activos facilitan a la firma energética mantener un mayor control de la deuda y fortalecer su perfil financiero para nuevos proyectos, con las redes eléctricas como eje de su plan estratégico 2025-2028.

Por su parte, los expertos de Banco Sabadell consideran que la noticia tiene “poco impacto”, ya que se venía especulando con ello desde hace un año. “En cualquier caso, estaría dentro de la estrategia de rotación de activos y alianzas de Iberdrola donde la entrada de un socio financiero permitiría acelerar el desarrollo del parque, como ya habría hecho previamente en East Anglia 1 y 3”, subrayan.

Movimientos similares

Entre las operaciones más destacadas realizadas bajo este esquema figuran los acuerdos alcanzados con Mapfre para una cartera renovable en España; con Norges Bank en diversos proyectos renovables; con Masdar en los parques eólicos marinos Baltic Eagle y East Anglia Three; con Kansai Electric en Windanker y otros activos.

El listado continúa con las llevadas a cabo con Energy Infrastructure Partners (EIP) en Wikinger; con GIC en redes de transmisión en Brasil; y con Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) en Vineyard Wind.

Asimismo, Iberdrola cerró una alianza con Macquarie en East Anglia One, si bien el grupo australiano transfirió posteriormente su participación a otros inversores.