Rubén, propietario de 150 viviendas en España explica los problemas que puede conllevar alquilar a familias.

La vivienda se ha convertido en uno de los grandes problemas económicos y sociales de España. El precio de los inmuebles, la falta de oferta asequible y las dificultades para acceder a un alquiler han abierto un debate en el que chocan las posiciones de inquilinos, propietarios y administraciones.

En ese contexto, el programa La Mesa, presentado por Cristina Pardo, abordó los problemas del mercado inmobiliario con varios invitados. Entre ellos estaba Rubén Zaballos, un empresario de 39 años propietario de 150 viviendas, que ofreció su visión como arrendador.

La presentadora le preguntó directamente si, tras el debate generado por el caso de Maricarmen, se había sentido señalado como “fondo buitre, pyme buitre o gran tenedor”. Su respuesta llamó la atención: “Lo que siento es un poco de frustración”, admitió.

Los motivos por los que Rubén no alquila todos sus departamentos a familias en España. Fuente: Shutterstock Shutterstock

La posición de Rubén, el propietario de 150 viviendas

Zaballos explicó que una parte de sus inmuebles son viviendas residenciales y otra está destinada al alquiler turístico, y defendió que durante años apostó por el alquiler de larga duración, pero que conlleva más compromiso y puede acarrear dificultades.

“A mí me encantaría alquilar mis pisos a familias a larga duración. De hecho, lo hice, pero he tenido de todo. He tenido okupas, inquiokupas, centros de venta de droga y, al final, es imposible”, afirmó.

Alquileres de 300 euros al mes en adelante

Según contó, muchas de sus viviendas estaban en municipios costeros de Galicia y las arrendaba a precios bajos. “Los pisos los alquilaba muy baratos. O sea, la media estaba en 300 euros al mes”, aseguró, y precisó que eran viviendas de dos y tres habitaciones, en muchos casos con piscina, garaje y trastero, y totalmente amuebladas.

El problema, insiste, no era la rentabilidad, sino la inseguridad y el tiempo que le exigían los conflictos. “Tengo una estructura de gastos fijos importante, pues pago más de cien mil euros al mes en hipotecas. Tengo sesenta empleados y, además de esta empresa, tengo otras empresas”, explicó.

“No puedo estar pendiente de que me salte una bombita en un piso, de cualquier cosa que pueda surgir, porque es que hay un montón de casuísticas”, añadió.

De no tener nada a 150 viviendas

Zaballos relató que empezó prácticamente desde cero. “Yo hace 13 años realmente no tenía nada, ni pisos ni dinero ni trabajo. Acababa de terminar dos carreras universitarias y estábamos en plena crisis económica. Tenía dos opciones: o irme a vivir a Alemania o emprender. Y decidí reinventarme”, recordó.

Su primer gran proyecto fue un portal digital de psicología que, según explica, le sirvió de “trampolín” para capitalizar otros negocios. Después dio el salto al sector inmobiliario: “Empecé a comprar pisos en ruinas en el casco histórico de Salamanca y Málaga”, contó.

Más tarde adquirió de entidades financieras bloques de pisos vacíos en mal estado, que reformó y puso en alquiler. Así es como construyó el imperio inmobiliario con el que sostiene sus gastos, hipotecas y crecimiento prolongado en el tiempo.