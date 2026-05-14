El ministro de Economía, Gabriel Oddone, afirmó este miércoles que las dos modificaciones al sistema previsional que el Ejecutivo enviará al Parlamento en los próximos meses no afectarán las cuentas públicas ni la estabilidad fiscal del país. Lo dijo durante su presentación en el almuerzo de la Asociación de Dirigentes de Marketing (ADM), donde defendió las iniciativas como parte de la continuidad del diálogo social y la mejora de la ley de seguridad social aprobada en la gestión anterior. La primera propuesta apunta a fortalecer las transferencias destinadas a la primera infancia. Según Oddone, se buscará mejorar la gestión de esas transferencias, unificarlas y elevar los montos para embarazadas y menores, con el objetivo de asistir con más recursos a los hogares más vulnerables. El ministro precisó que el costo estimado de esta medida para 2027 equivaldría a 0,03% del PIB, y aseguró que está alineado con las metas fiscales. La segunda medida consiste en habilitar una causal de retiro anticipado a los 60 años, manteniendo la edad general de jubilación en 65. Oddone explicó que la opción incluirá fuertes incentivos para seguir trabajando hasta los 65 y que quienes opten por retirarse antes percibirán jubilaciones menores. Reafirmó que la alternativa de contingencia no perjudica las cuentas fiscales y fue planteada como complemento —no sustituto— de la normativa vigente. Oddone rechazó críticas que acusen al gobierno de poner en riesgo la sostenibilidad fiscal. “A nadie se le puede ocurrir que un equipo económico en Uruguay se está rifando la sostenibilidad fiscal; sostener eso es temerario”, afirmó, y advirtió sobre límites cruzados en el debate público.