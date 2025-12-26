Se cierra la tienda de ropa más popular del país: más de 200 tiendas bajarán sus persianas.

La operadora de las tiendas Forever 21 en el país, F21 OpCo, ha informado que se ha acogido voluntariamente a la Ley de Quiebras en un tribunal de Bancarrota del estado de Delaware. Además, ha señalado que llevará a cabo “una liquidación ordenada” de sus actividades en los Estados Unidos y prepara el cierre de 200 tiendas en dicho país.

La firma Forever 21 declaró en bancarrota por segunda vez en marzo de 2025 y ha anunciado que cesará sus operaciones en los Estados Unidos debido a la competencia de otras marcas de moda rápida como Shein y Temu.

El grupo textil planea cerrar cientos de tiendas y está en busca de un nuevo comprador. zodebala

A nivel internacional, Forever 21 expande su presencia mediante un modelo de franquicias. En cada país, la marca se asocia con empresas locales que se encargan de gestionar las tiendas, contratar al personal y ajustar la operación a las particularidades del mercado.

Por su parte, Forever 21 aporta la marca, el diseño de los locales, el catálogo de productos y, en algunos casos, apoyo en marketing. Esto implica que, incluso si hubiera locales fuera de los Estados Unidos que cerraran, este hecho no estaría relacionado con la quiebra de la empresa madre.

En cualquier caso, la compañía de moda se mostró abierta a la posibilidad de que otra empresa la compre y de vender algunos o todos sus activos con el fin de seguir funcionando. Sin embargo, por el momento, esto no ha ocurrido.

De ícono mundial a marca en crisis: el silencioso colapso de Forever 21

Hasta el momento de la decisión de cerrar, Forever 21 contaba con 350 tiendas, una cifra considerablemente inferior al máximo histórico alcanzado en su época dorada, cuando llegó a tener más de 500 locales en los Estados Unidos y 800 en el resto del mundo.

En su apogeo, logró erigirse como una de las marcas de moda juvenil más populares. Su estrategia de ofrecer ropa, calzado y accesorios baratos a tono con las tendencias actuales le permitió crecer rápidamente desde su fundación en 1984 en Los Ángeles, California.

Se cierra la tienda de ropa más popular del país: más de 200 tiendas bajarán sus persianas.

Según documentos judiciales recogidos por la prensa estadounidense, Forever 21 se ha puesto en contacto en los últimos meses con más de 200 posibles compradores, pero no ha logrado cerrar ningún acuerdo.

Razones de la nueva quiebra de Forever 21

Stephen Colulombe, codirector de reestructuración de la marca, indicó en una declaración judicial que la marca se vio “negativamente afectada” por la exención ‘de minimis’ -un mecanismo que permite el envío a los Estados Unidos de mercancías valoradas en menos de 800 dólares sin pagar aranceles por parte de Shein y Temu.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, puso fin a este mecanismo para los envíos provenientes de China en abril de este año. Se trataba de una exención que venía generando debate en los últimos años por la explosión del comercio electrónico chino con compañías como AliExpress, propiedad de Alibaba, o las mencionadas Temu y Shein.

En 2019, Forever 21 se declaró por primera vez en quiebra para acometer una reestructuración global que supuso el cierre de tiendas en el país y una salida del negocio en Asia y Europa, pero luego la compró la empresa Sparc Group.

De acuerdo con CNBC, se espera que las tiendas internacionales de Forever 21 y su página web sigan funcionando, además de que su propiedad intelectual no está a la venta.

Con información de EFE