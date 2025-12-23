Aumento para jubilados y pensionados en 2026: ¿de cuánto es y cuándo se cobra? Imagen: archivo.

En base a la revalorización de las pensiones aprobada para 2026, ligada a la evolución media del IPC durante 2025, los jubilados y pensionistas verán reflejado el nuevo incremento en sus cuantías desde el primer pago del año. Ante este escenario, muchos beneficiarios ya se preguntan cuándo cobrarán la pensión correspondiente al mes de enero y en qué fecha ingresará el dinero en función de su banco.

Por este motivo, las entidades bancarias han ido definiendo sus calendarios de pago, con el objetivo de que los pensionistas conozcan cuándo podrán disponer de sus ingresos mensuales.

Atención jubilados y pensionados: este es el calendario de pagos de enero (foto: archivo).

¿Cuándo pagan las pensiones los bancos?

De forma oficial, la Seguridad Social abona las pensiones a mes vencido, es decir, el pago correspondiente a enero se ordena a finales de ese mismo mes o en los primeros días hábiles de febrero. Sin embargo, la mayoría de los bancos adelantan el ingreso a sus clientes varios días antes, normalmente entre el 23 y el 26 de enero.

Este adelanto no es una obligación legal, sino una política comercial de cada entidad financiera. Por ese motivo, no todos los pensionistas cobran el mismo día ni todos los bancos mantienen siempre la misma fecha de anticipo.

Tal como explican desde el portal especializado HelpMyCash, los bancos pueden adelantar el pago porque “ya saben qué clientes cobran una pensión y cuál es su importe”, lo que les permite anticipar el ingreso sin asumir riesgos adicionales.

Calendario de pagos para jubilados y pensionados en enero

A continuación, se detallan las fechas estimadas de pago de las principales entidades bancarias en España para la pensión correspondiente a enero de 2026, en base a los calendarios habituales de adelanto utilizados en años anteriores: