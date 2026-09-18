La cotización de las activos del banco Banco Santander (SAN) en la apertura de mercados en España este viernes, 18 de septiembre de 2026 es de 12,9 euros y documentan un total de 499.152 unidades negociadas. En comparación con el valor de ayer, este activo manifiesta una modificación de del -0,43%.

En los últimos 10 días, Banco Santander exhibió un comportamiento lateral con alternancia de avances y retrocesos —inicio alcista, debilidad intermedia, recuperación y cierre en leve caída—, dejando un saldo neto neutral y volatilidad moderada.

La variación del Banco Santander durante la última semana

En la última semana, la volatilidad económica de Banco Santander se ha situado en un 19.43%, mientras que su volatilidad anual es del 29.16%. Al comparar ambas cifras, podemos observar que la volatilidad de la última semana (19.43%) es significativamente menor que la volatilidad anual (29.16%), lo que indica que su comportamiento en este período reciente es mucho más estable en comparación con el año anterior.

Cotización histórica de Banco Santander

Por otro lado, las acciones de Banco Santander se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 12,95 euros el y un mínimo de 9,13 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Banco Santander?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Banco Santander, el pago de dividendos estimado es de 0.0128%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 51.20B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Su ganancia final es de 12.57B, que se obtiene después de deducir todos sus gastos.

La historia de Banco Santander

Banco Santander es un grupo financiero global con sede en Boadilla del Monte (Madrid, España). Se dedica a ofrecer servicios y productos financieros como cuentas, tarjetas, préstamos, hipotecas, inversión y seguros para particulares, empresas e instituciones.

Su línea de negocio abarca banca minorista y comercial, banca corporativa y de inversión (Santander CIB), gestión de patrimonios y seguros, financiación al consumo (Santander Consumer) y pagos (PagoNxt, Openbank). Opera en más de 10 mercados en Europa y América, supera los 160 millones de clientes, cotiza en la Bolsa de Madrid con ticker SAN y forma parte del Ibex 35 (fundado en 1857).

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