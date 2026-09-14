Oficial | Autónomos y empresas ya pueden solicitar ayudas de hasta 150.000 euros: cómo acceder (foto: ChatGPT)

El Ministerio de Hacienda de España confirmó que los autónomos y las empresas de Ceuta afectados por la crisis migratoria ya pueden solicitar las ayudas económicas habilitadas para hacer frente a sus consecuencias. Los primeros pagos comenzarán a realizarse a principios de octubre.

Según explicó este lunes el ministro de Hacienda, Arcadi España, los trabajadores autónomos podrán acceder a 5000 euros, mientras que para las empresas las cantidades oscilarán entre 10.000 y 150.000 euros.

El ministro señaló además que Hacienda ya ha recibido “muchas peticiones” por parte de ambos colectivos. La información fue facilitada por EFE después de las declaraciones realizadas por España antes de un almuerzo con miembros de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) en Alicante.

Quién puede solicitar las ayudas de Hacienda y cuánto se pagará

Desde este lunes, los autónomos de Ceuta afectados por la crisis pueden presentar la solicitud para recibir una ayuda de 5000 euros. En el caso de las empresas, la cuantía será superior y podrá situarse entre los 10.000 y los 150.000 euros.

Las solicitudes deben tramitarse ante la Agencia Tributaria, según explicó el titular de Hacienda. El Gobierno busca de esta manera proporcionar apoyo económico a los negocios y trabajadores por cuenta propia que se hayan visto afectados por la situación registrada en la ciudad autónoma.

Aunque el plazo de solicitudes acaba de abrirse, Arcadi España indicó que ya se han registrado numerosas peticiones. “Se empezará a pagar a principios de octubre”, adelantó el ministro sobre el calendario previsto para que el dinero llegue a los beneficiarios.

Las ayudas forman parte de las medidas impulsadas para contribuir a que Ceuta recupere progresivamente la normalidad después de la crisis migratoria registrada durante los últimos meses.

Hacienda confirma cuándo comenzarán los pagos a autónomos y empresas

La fecha clave será principios de octubre, cuando Hacienda prevé empezar a realizar los primeros abonos. De esta manera, entre la apertura de las solicitudes y el inicio de los pagos transcurrirán apenas unas semanas.

Arcadi España relacionó estas ayudas con una respuesta más amplia del Gobierno ante la situación de Ceuta. Para el ministro, una de las prioridades debe ser “agilizar todos los trámites administrativos” necesarios para que la ciudad pueda volver cuanto antes a la normalidad.

También sostuvo que el debate debe centrarse en la gestión de la crisis y, especialmente, en conseguir que los migrantes puedan abandonar los asentamientos improvisados y contar con espacios adecuados de acogida.

“Y en eso está el Gobierno de España”, aseguró el titular de Hacienda al defender las actuaciones desarrolladas por el Ejecutivo y las medidas económicas dirigidas a autónomos y empresas ceutíes.

Oficial | Autónomos y empresas ya pueden solicitar ayudas de hasta 150.000 euros: cómo acceder (foto: Shutterstock) Fuente: Shutterstock Shutterstock

Qué dijo Arcadi España sobre la llamada “ley de nietos”

Durante su intervención, el ministro también se refirió a la denominada “ley de nietos” y al debate sobre los derechos electorales de los españoles que han obtenido la nacionalidad a través de esta normativa.

Arcadi España criticó la posición del PP al considerar que el partido ha puesto en duda el sistema electoral español y defendió que quienes posean la nacionalidad española deben poder ejercer plenamente los derechos que esta les reconoce.

“Nadie entiende que a un español se le restrinjan los derechos” en las urnas, sostuvo el ministro, quien comparó la posición de los populares con determinadas actitudes de partidos de derecha radical europeos.

España expresó además su confianza en que la Justicia se pronuncie en el sentido de garantizar que todos los ciudadanos con nacionalidad española puedan ejercer plenamente sus derechos constitucionales, incluido el derecho al voto.