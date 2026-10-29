Para acceder al máximo de US$500 hay que recibir al menos US$10,000 en depósito directo durante un período de 90 días (Fuente: ChatGPT imagen ilustrativa | El Cronista USA).

Bank of America tiene una promoción vigente que paga un bono de hasta 500 dólares a quienes abren una cuenta corriente nueva y reciben depósito directo. No es un monto fijo: el bono es escalonado y depende de cuánto dinero ingrese por depósito directo en los primeros meses.

Bank of America ofrece hasta US$500 por abrir una cuenta nueva

El bono se calcula por tramos, en función del total de depósitos directos que la persona reciba dentro de los 90 días de abierta la cuenta. Un detalle clave: son rangos, no montos “en adelante”. Estos son los niveles:

Entre US$2,000 y US$4,999 en depósito directo: bono de US$100 .

Entre US$5,000 y US$9,999: bono de US$300 .

US$10,000 o más: bono de US$500.

Es decir, para acceder al máximo de US$500 hay que recibir al menos US$10,000 en depósito directo durante ese período de 90 días.

Qué cuenta como depósito directo

No cualquier ingreso de dinero sirve: califican los depósitos directos de ingresos regulares, como el salario, una pensión o los pagos del Seguro Social, enviados por el empleador o el pagador de forma electrónica.

No cuentan, en cambio, las transferencias entre cuentas, los envíos por wire, ni los depósitos hechos en cajero automático o en ventanilla.

Quiénes pueden acceder

La promoción tiene requisitos de elegibilidad acotados:

Es solo para clientes nuevos de cuenta corriente: no haber tenido ni sido co-titular de una cuenta corriente personal de Bank of America en los últimos 12 meses .

Se limita a un bono por cuenta y por cliente , y no se puede combinar con otras promociones de cuenta corriente.

inscribirse en la oferta, a través de la página de la promoción o con un asesor de Bank of America o Merrill, al abrir la Hay que, a través de la página de la promoción o con un asesor de Bank of America o Merrill, al abrir la cuenta

Una vez cumplidos los requisitos y terminado el período de depósitos de 90 días, Bank of America deposita el bono dentro de los 60 días siguientes. Para recibirlo, la cuenta debe permanecer abierta y en regla hasta la fecha del pago.

El bono se calcula por tramos, en función del total de depósitos directos que la persona reciba dentro de los 90 días de abierta la cuenta.

Hasta cuándo está disponible

La oferta tiene fecha límite: hay que abrir la cuenta elegible antes del 31 de enero de 2027. El banco aclara, además, que puede modificar o discontinuar la promoción incluso antes de esa fecha, sin aviso previo.