Reconstrucción animada de los 24 minutos que pasaron entre la falla del sistema de seguridad y el choque de trenes de Urda (Toledo).

Pasaron unos 24 minutos entre la falla del sistema de seguridad que controlaba la marcha de los trenes y el choque de Urda, en Toledo. Según el ministro de Transportes, Óscar Puente, el sistema de señalización dejó de funcionar hacia las 8:30; el impacto se produjo en torno a las 8:54 de este miércoles 28 de octubre. El balance asciende, al menos, a 69 fallecidos, según confirmó el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.

El accidente ocurrió cerca de la estación de Urda, en el punto kilométrico 118: un AVE de Renfe alcanzó por detrás a un tren de Iryo (el 6076) que se encontraba detenido. Dos coches del Iryo cayeron por un terraplén.

Qué pasó en Urda entre las 8:30 y las 8:54, desde que falló el sistema de seguridad hasta que el AVE chocó con el Iryo

De acuerdo a la explicación de Puente, la falla del sistema de frenado y control de velocidad (LZB) se debió a un error de comunicación informática y dejó sin esa protección un tramo de 63 kilómetros, por el que circulaban unos seis trenes. A las 8:36, el centro de control de Adif, en Atocha, dio la orden de reanudar la marcha con la señal en rojo.

El ministro calificó esa instrucción de “inexplicable” y “errónea”: la normativa, recordó, obliga a avanzar “a la vista”, a unos 40 kilómetros por hora. Iryo sostiene que su tren no recibió ninguna instrucción. El AVE, en cambio, recorrió unos 25 kilómetros a más de 200 kilómetros por hora antes de chocar con el Iryo detenido.

Cuántos muertos y heridos dejó el choque de trenes de Urda y qué investigan la Guardia Civil, el juzgado de Orgaz y la CIAF

Además de los 69 fallecidos, hay 53 heridos ingresados en Castilla-La Mancha, 15 de ellos en estado crítico. En Madrid se atendió a 98 personas, cuatro de ellas en UCI. Los datos de heridos corresponden al cierre del miércoles 28 de octubre.

La causa no está determinada. El Gobierno apunta a un error humano, el juzgado de Orgaz instruye el caso bajo secreto judicial, la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) analiza lo ocurrido y la Guardia Civil interrogó al operario del centro de control.

Mientras tanto, Renfe afronta una huelga de 24 horas con servicios mínimos del 73% en alta velocidad y larga distancia.