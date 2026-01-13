Ayuda de 525 euros para todos los pensionistas vulnerables: ¿cómo solicitarla y cuáles son los requisitos?

La subida del coste de la vivienda, la presión de los alquileres y la reducción en el importe de ciertas pensiones han complicado la vida de miles de jubilados mayores. Debido a que muchos pensionistas pueden ser considerados vulnerables, las autoridades gubernamentales han decidido activar un complemento económico de 525 euros.

Año tras año, los españoles que dependen de una pensión no contributiva se enfrentan con el alza de precios y los costes de vivienda. Ante esa realidad, algunas comunidades empiezan a implementar medidas para reducir el impacto de la falta de recursos económicos.

Este refuerzo anual beneficiará a quienes reciben una pensión no contributiva de jubilación o invalidez, vivan en régimen de alquiler y cumplan una serie de requisitos específicos. Se trata de una ayuda que busca compensar los gastos de vivienda en un contexto de fuerte inflación y subida de alquileres.

Todos los jubilados que pueden cobrar la ayuda adicional de 525 euros anuales. (Fuente: archivo) Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Quiénes podrán recibir el complemento de 525 euros para todos los jubilados?

El complemento fue anunciado por la administración autonómica del IMSERSO, en el marco de un plan para apoyar a pensionistas vulnerables. Va dirigido exclusivamente a quienes perciben una pensión no contributiva, ya sea por jubilación o por invalidez, y viven en una casa alquilada.

Sumado a estos requisitos básicos, para poder acceder a la ayuda, los jubilados deberán cumplir con otros requisitos adicionales:

No podrán acceder quienes reciban pensiones contributivas.

No deben contar con una vivienda en propiedad, residir en una vivienda alquilada con contrato a su nombre y que dicha vivienda sea su domicilio habitual. El arrendador tampoco puede tener vínculo familiar ni de pareja con el solicitante, hasta parentesco de tercer grado o unión estable similar.

El contrato de alquiler debe tener vigencia mínima de un año y el pensionista debe haber vivido al menos 180 días anteriores a la solicitud en esa vivienda.

En hogares donde convivan varias personas con pensiones no contributivas, solo uno podrá recibir la ayuda, preferiblemente el titular del contrato.

La ayuda de 525 euros al año, que equivale a 43,75 euros al mes, puede ser pagada en un solo pago anual o fraccionado, según lo que determine la normativa final. El IMSERSO (Instituto de Mayores y Servicios Sociales) será el órgano encargado de gestionar esta medida. En particular, verificará los contratos de alquiler, residencia común y cumplimiento de los requisitos antes de autorizar el pago.

El proceso que deberán realizar los jubilados para cobrar el bono de 525 euros. (Fuente: archivo) Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Cuándo se puede solicitar y cobrar la ayuda de 525 euros?

El Gobierno regional estima que esta ayuda alcanzará a unos 2500 pensionistas madrileños. Esta medida se suma al complemento estatal vigente desde 2007 para pensionistas sin vivienda en propiedad que viven de alquiler, que algunas personas ya perciben.

La estrategia política detrás del complemento pretende reforzar el compromiso social del Gobierno regional con los pensionistas más vulnerables, pero su éxito dependerá del cumplimiento técnico, la agilidad administrativa y la respuesta real de los hogares que se beneficiarán.