En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Litecoin durante el último año?

La cotización del Litecoin este miércoles, 3 de junio de 2026 a las 12 horas en España es de 54,66 euros. Esta cifra refleja una variación del 0,14% en comparación con el día de ayer.

La tendencia del precio del Litecoin y el euro muestra un aumento en los últimos días, con 1 positivo indicando una tendencia al alza. Esto sugiere un crecimiento sostenido que podría continuar si persisten las condiciones favorables del mercado.

La cotización de Litecoin ha mostrado una evolución desfavorable, con un cambio del -9.5% en la última semana y una variación del -56.2% en el último año, lo que implica una rentabilidad negativa para los tenedores en estos periodos y sugiere una tendencia bajista sostenida.

¿Cómo ha sido la variación del Litecoin durante el último año?

La volatilidad económica de Litecoin en la última semana fue del 46.89%, lo cual es menor que la volatilidad anual del 53.49%, lo que significa que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Litecoin ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 98,3 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 54,6 euros.