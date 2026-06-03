En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ripple durante el último año?

La cotización del Ripple este miércoles, 3 de junio de 2026 a las 12 horas en España es de 1,4 euros. Esta cifra refleja una variación del -0,36% en comparación con el día pasado.

El precio del Ripple ha mostrado una tendencia positiva en los últimos tres días. Esto indica que el mercado está respondiendo favorablemente a factores externos que impulsan su valor al alza.

En la última semana, la cotización de Ripple ha retrocedido un -9.37%, extendiendo una tendencia bajista que en el último año acumula un -59.45%. Esta evolución refleja presión vendedora y alta volatilidad, resultando en una rentabilidad negativa para quienes han mantenido la criptomoneda en esos periodos, con pérdidas significativas especialmente a largo plazo.

¿Cómo ha sido la variación del Ripple durante el último año?

En la última semana, Ripple ha mostrado una volatilidad del 42.84%, que es menor que la volatilidad anual del 56.27%, lo que sugiere que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Ripple ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 2,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1,4 euros.