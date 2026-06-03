En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ethereum durante el último año?

Este miércoles, 3 de junio de 2026, Ethereum inicia la jornada en España con una cotización de 2.106,65 euros. El valor de apertura refleja una variación del -14,904128 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales.

El precio de Ethereum ha mostrado una tendencia negativa en los últimos 4 días. Esta disminución sugiere una presión vendedora persistente en el mercado.

Toffanello Giovanni

En la última semana, la cotización de Ethereum registró un cambio del -10.14% y en el último año acumula una variación del -57.07%, lo que evidencia una evolución bajista y una rentabilidad negativa para quienes mantuvieron la inversión en esos periodos.

¿Cómo ha sido la variación del Ethereum durante el último año?

La volatilidad económica de la última semana de Ethereum, con un 43.47%, es menor que la volatilidad anual del 57.89%, lo que significa que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Ethereum ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 3.905,8 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 2.106,6 euros.