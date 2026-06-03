En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin Cash durante el último año?

Este miércoles, 3 de junio de 2026 en España, la cotización del Bitcoin Cash y el euro es de 281,94 euros, cifra que refleja una variación del -9,92% en comparación con el día pasado.

El precio del Bitcoin Cash ha mostrado una tendencia positiva en los últimos tres días. Esto indica que el interés y la demanda por la criptomoneda han aumentado, reflejando un optimismo en el mercado.

Bitcoin Cash ha mostrado una evolución claramente negativa: en la última semana retrocedió un 19.85% y en el último año acumuló una caída del 57.12%. Estos descensos implican una rentabilidad desfavorable para quienes mantuvieron posiciones durante dichos periodos, reflejando alta volatilidad y riesgo, aunque el resultado final depende del momento de entrada y salida de cada inversor.

¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin Cash durante el último año?

La volatilidad económica de la última semana de Bitcoin Cash, con un 68.26%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 53.69%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin Cash ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 755,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 281,9 euros.