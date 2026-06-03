En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin durante el último año?

La cotización del Bitcoin este miércoles, 3 de junio de 2026 a las 12 horas en España es de 76.044,8 euros. Esta cifra refleja una variación del -2,03% en comparación con el día pasado.

En los últimos tres días, el precio del Bitcoin ha mostrado una tendencia al alza, mientras que el euro ha permanecido estable.

Esto indica que, aunque el Bitcoin está ganando valor, el euro no ha presentado cambios significativos en su cotización.

En la última semana, la cotización de Bitcoin retrocedió un 11.05% y en el último año acumuló una caída del 43.21%, lo que refleja una tendencia bajista sostenida y una rentabilidad negativa para los inversores en ambos periodos, evidenciando además la elevada volatilidad del activo.

¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin durante el último año?

La volatilidad económica de la última semana de Bitcoin ha sido del 38.93%, superando la volatilidad anual del 35.64%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 112.852,9 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 74.002,2 euros.