En pocas semanas, los pensionistas y jubilados españoles podrían enfrentarse a una mala noticia: la posibilidad de que la Seguridad Social suspenda de manera temporal su jubilación o prestación por invalidez, si no realizan este trámite administrativo.

Para muchos, estos ingresos son necesarios para cubrir gastos básicos como vivienda, alimentación o cuidados médicos, por lo que cualquier interrupción, aunque sea momentánea, podría generar una gran preocupación.

Se trata de un trámite administrativo que debe presentarse cada año dentro de los plazos fijados.

La declaración anual de ingresos

Se trata de la declaración anual de ingresos, un requisito necesario que el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) utiliza para comprobar que los beneficiarios siguen cumpliendo los criterios necesarios para recibir sus prestaciones.

La declaración anual de ingresos debe presentarse cada año dentro de los plazos fijados por la administración. No hacerlo puede culminar en la suspensión temporal del pago de la pensión hasta la obligación de devolver cantidades cobradas indebidamente.

La administración suele enviar avisos o recordatorios, pero en muchos casos los beneficiarios desconocen la existencia de este requisito o lo confunden con otros trámites similares.

Además, la declaración anual no solo incluye los ingresos por trabajo, sino también otras fuentes económicas como rentas de alquiler, intereses bancarios o beneficios de otras prestaciones. Es de suma importancia que los datos sean correctos y estén actualizados, ya que cualquier error puede ser interpretado como incumplimiento y dar lugar a sanciones o retrasos en el cobro de la prestación.

Malas noticias | Los jubilados podrían perder su pensión en 2026 si no cumplen con este requisito.

Vale recordar que este requisito se aplica tanto a pensionistas por jubilación como a personas con prestaciones por invalidez, por lo que nadie está exento.