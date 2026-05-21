El incremento en el costo de la vivienda, la presión ejercida por los alquileres y la disminución en el monto de ciertas pensiones han complicado la situación de miles de jubilados de edad avanzada.

Dado que muchos pensionistas pueden ser considerados en situación de vulnerabilidad, las autoridades gubernamentales han decidido implementar un complemento económico de 525 euros.

Año tras año, los ciudadanos españoles que dependen de una pensión no contributiva enfrentan el aumento de precios y los costos de la vivienda. Ante esta realidad, algunas comunidades autónomas han comenzado a adoptar medidas para mitigar el impacto de la escasez de recursos económicos.

Este refuerzo anual beneficiará a aquellos que perciben una pensión no contributiva por jubilación o invalidez, residen en régimen de alquiler y cumplen con una serie de requisitos específicos. Se trata de una asistencia destinada a compensar los gastos de vivienda en un contexto de alta inflación y aumento de alquileres.

Quiénes pueden acceder al complemento de 525 euros para pensionistas

La asistencia económica de 525 euros anuales, equivalente a 43,75 euros mensuales, podrá ser abonada en un único pago anual o de manera fraccionada, conforme a lo que estipule la normativa correspondiente.

Quiénes pueden acceder al complemento de 525 euros para pensionistas Fuente: Shutterstock Shutterstock

El Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) será el organismo responsable de gestionar este subsidio. En particular, se encargará de comprobar los contratos de arrendamiento, residencia común y asegurar el cumplimiento de los requisitos antes de habilitar el pago.

Adicionalmente a estos requisitos básicos, para acceder a la ayuda, los jubilados deberán satisfacer otros requisitos complementarios:

Quienes reciban pensiones contributivas no serán elegibles para acceder.

No se debe poseer una vivienda en propiedad, residir en una vivienda arrendada cuyo contrato esté a nombre del solicitante y que dicha vivienda sea su domicilio habitual. Además, el arrendador no puede tener relación familiar o de pareja con el solicitante, hasta el tercer grado de parentesco o unión estable similar.

El contrato de arrendamiento debe tener una duración mínima de un año y el pensionista debe haber residido al menos 180 días anteriores a la solicitud en dicha vivienda.

En los hogares donde coexistan varias personas que perciban pensiones no contributivas, solo uno podrá recibir la asistencia, preferentemente el titular del contrato de arrendamiento.

El complemento fue anunciado por la administración autonómica del IMSERSO, en el marco de un plan destinado a ayudar a los pensionistas en situación de vulnerabilidad. Está dirigido exclusivamente a aquellos que reciben una pensión no contributiva, bien sea por jubilación o por invalidez y residen en una vivienda arrendada.

Cómo y cuándo acceder a la ayuda de 525 euros para pensionistas

La estrategia política detrás del complemento busca fortalecer el compromiso social del Gobierno regional hacia los pensionistas más vulnerables. No obstante, su efectividad estará condicionada a la adecuada implementación técnica, a la rapidez administrativa y a la respuesta real de los hogares que se beneficiarán.

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El Gobierno regional proyecta que esta asistencia beneficiará a aproximadamente 2500 pensionistas madrileños. Esta medida complementa el apoyo estatal vigente desde 2007, dirigido a pensionistas sin propiedad inmobiliaria que residen en arrendamiento, el cual algunas personas ya perciben.