El incremento en el costo de la vivienda, la presión ejercida por los alquileres y la disminución en el monto de ciertas pensiones han complicado la situación de miles de jubilados de edad avanzada.

Dado que muchos pensionistas pueden ser considerados en situación de vulnerabilidad, las autoridades gubernamentales han decidido implementar un complemento económico de 525 euros.

Año tras año, los ciudadanos españoles que dependen de una pensión no contributiva enfrentan el aumento de precios y los costos de la vivienda. Ante esta realidad, algunas comunidades autónomas han comenzado a adoptar medidas para mitigar el impacto de la escasez de recursos económicos.

Este refuerzo anual beneficiará a aquellos que perciben una pensión no contributiva por jubilación o invalidez, residen en régimen de alquiler y cumplen con una serie de requisitos específicos. Se trata de una asistencia destinada a compensar los gastos de vivienda en un contexto de alta inflación y aumento de alquileres.

Quiénes pueden acceder al complemento de 525 euros para jubilados

El complemento fue anunciado por la administración autonómica del IMSERSO, en el marco de un plan para apoyar a pensionistas vulnerables. Va dirigido exclusivamente a quienes perciben una pensión no contributiva, ya sea por jubilación o por invalidez y viven en una casa alquilada.

Quiénes pueden acceder al complemento de 525 euros para jubilados Fuente: Shutterstock Shutterstock

El IMSERSO (Instituto de Mayores y Servicios Sociales) será el órgano encargado de gestionar esta medida. En particular, verificará los contratos de alquiler, residencia común y cumplimiento de los requisitos antes de autorizar el pago.

La ayuda de 525 euros al año, que equivale a 43,75 euros al mes, puede ser pagada en un solo pago anual o fraccionado, según lo que determine la normativa final.

Sumado a estos requisitos básicos, para poder acceder a la ayuda, los jubilados deberán cumplir con otros requisitos adicionales:

No podrán acceder quienes reciban pensiones contributivas.

No deben contar con una vivienda en propiedad, residir en una vivienda alquilada con contrato a su nombre y que dicha vivienda sea su domicilio habitual. El arrendador tampoco puede tener vínculo familiar ni de pareja con el solicitante, hasta parentesco de tercer grado o unión estable similar.

El contrato de alquiler debe tener vigencia mínima de un año y el pensionista debe haber vivido al menos 180 días anteriores a la solicitud en esa vivienda.

En hogares donde convivan varias personas con pensiones no contributivas, solo uno podrá recibir la ayuda, preferiblemente el titular del contrato.

Guía para solicitar y recibir la ayuda de 525 euros

El Gobierno regional estima que esta ayuda alcanzará a unos 2500 pensionistas madrileños. Esta medida se suma al complemento estatal vigente desde 2007 para pensionistas sin vivienda en propiedad que viven de alquiler, que algunas personas ya perciben.

La estrategia política detrás del complemento pretende reforzar el compromiso social del Gobierno regional con los pensionistas más vulnerables, pero su éxito dependerá del cumplimiento técnico, la agilidad administrativa y la respuesta real de los hogares que se beneficiarán.