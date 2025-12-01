Varapalo para los inquilinos | “Si el propietario no te actualiza el precio del alquiler en 5 años, te lo puede subir de golpe”.

El panorama de los alquileres en España es cada vez más preocupante . Aunque el Gobierno ha aprobado medidas como la Ley de Vivienda o la regulación en zonas tensionadas, muchos expertos creen que todavía no es suficiente.

Según el último informe publicado por el portal inmobiliario, Idealista, noviembre ha cerrado con una subida interanual del precio del alquiler del 9,9%y se establece en 14,6 euros/m2 al mes. Este dato supone un incremento del 0,3% en los tres últimos meses y un ascenso del 0,6% con respecto al último mes.

Un experto en vivienda aclara esta duda que tienen muchos inquilinos. ¿Qué ocurre cuando el propietario no actualiza el precio del alquiler?

En el hipotético escenario de que un propietario no haya ajustado el importe durante varios años y, por distintas razones, decida aplicar en un único ejercicio la subida acumulada de todo ese tiempo, el inquilino podría enfrentarse a un incremento muy elevado en su renta.

Alberto Sánchez, abogado y creador de la cuenta @legamente.rrss, contestó a esta pregunta en relación a la petición de un usuario. “Si el propietario se olvida de actualizarte el alquiler durante varios años, hasta cinco, te los puede actualizar todos de golpe”, afirma. Por el contrario, hay una serie de matices que cabe explicar.

“Evidentemente tiene que venir prevista esta subida en el contrato de alquiler, si no viene nada no te lo podría subir”, exclama, por lo que es importante en estos casos saber lo que uno firma para estar al tanto de estas posibilidades, que en realidad el casero sí que las sabe.

Para explicar el proceso de incremento, retoma el comentario anterior y detalla cómo se aplicaría de forma inmediata la actualización correspondiente a tres años. “Lo primero que tiene que hacer el propietario es notificar por escrito al inquilino que le va a subir el alquiler por estos tres años”, señala.

En dicha comunicación, además, tendrá que especificar con datos concretos el cálculo según los índices que influyen en este tipo de casos. “Tiene que indicarle al inquilino cuál ha sido el IPC o el IRAV que le tiene que aplicar, es decir, un dos por ciento, un uno con cinco,... y hacer el cálculo matemático sobre la renta que está pagando”, agrega.

Un factor importante a tener en cuenta

“Tendría que pagar la renta actualizada (el inquilino) el mes siguiente”, indica. Este factor es de suma importancia, ya que, muchos propietarios suelen desestimarlo con motivo del desconocimiento del ciudadano medio.

Asimismo, cabe destacar que la subida del alquiler no es retroactiva y, por ende, el propietario no podría reclamar las sumas que no se han pagado en función de las actualizaciones.