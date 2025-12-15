Mercado inmobiliario: la compra de viviendas en España vuelve a caer en octubre, aunque el mercado de vivienda usada crece

La compraventa de viviendas retomó las caídas en octubre de manera interanual, con un descenso del 2,5% y el número total contabilizado fue de 67.789 operaciones, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Si se comparan estos datos con el mes anterior, las compraventas registraron un incremento en octubre del 6,3%, en un contexto marcado por la falta de oferta para atender la creciente demanda y el consecuente encarecimiento de los precios.

De manera anual, la compraventa de viviendas inició el ejercicio con una subida del 11% en enero, que se acentuó al 13,9% en febrero, se disparó al 40,6% en marzo, se suavizó al 2,3% en abril y en mayo volvió a crecer a doble dígito, con un 39,7%.

Para continuar el año, la subida de junio rozó el 18% y en julio fue del 13,7%. Estos plazos de crecimiento se interrumpieron en agosto con una caída del 3,4% tras 13 meses al alza, que se retomaron en septiembre con una subida del 3,8%, pero que se volvió a interrumpir en octubre al caer a un 2,5%.

El mercado de viviendas y el aumento en octubre. (Fuente: archivo)

El mercado de viviendas usadas creció en octubre

Por otro lado, las compraventas de segunda mano aumentaron un 0,5% y sumaron 53.325 unidades, el mayor número de operaciones en este mes de toda la serie del INE, que elabora esta estadística con información de los Registros de la Propiedad. Estas operaciones son las más numerosas, con casi el 79% del total.

Por su parte, las compraventas de vivienda nueva cayeron a doble dígitos, un 12% y alcanzaron 14.464. En este caso, se trata de su mayor descenso desde mayo de 2024.

Por régimen, la libre sumó 63.333 transacciones, el 93 % del total, el 1,4% menos que en octubre de 2024. Las compraventas de vivienda protegida cayeron un 15,6 %, hasta las 4456 operaciones. Frente a septiembre, las compraventas de vivienda avanzaron en octubre un 6,3%.

El crecimiento de la venta de viviendas en las distintas comunidades autónomas. (Fuente: archivo)

¿Cuáles son las comunidades con los mercados inmobiliarios más activos?

La compraventa de viviendas cedió en octubre en 12 comunidades autónomas con Madrid a la cabeza de los descensos al alcanzar un -11,7%. A continuación, se situaron las caídas de Canarias y Baleares con -11%; La Rioja con -9%; Comunidad Valenciana con -6%; Navarra -5,9%; Castilla y León -5,3%; Castilla-La Mancha -5,1%; Asturias con -4,2% y por último Aragón con -4,1%.

Por otro lado, sin embargo, los aumentos se dieron en las comunidades autónomas de Cantabria con 8,9%; Andalucía con 4,1%; Extremadura con 3,1%; Cataluña con 3%; y Murcia con 2,8%.

Fuente: EFE