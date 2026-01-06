Atención jubilados: este es el documento que deben entregar antes del 31 de marzo para no perder su jubilación.

Los españoles que reciben una pensión no contributiva por incapacidad o jubilación deben presentar documentos importantes, como la declaración anual de ingresos, antes del 31 de marzo. Si no lo hacen, podrían perder permanentemente la pensión o sufrir una suspensión temporal de los pagos.

Para aquellos que residen fuera de España, es obligatorio enviar un certificado de “Fe de vida” durante el primer trimestre del año. La falta de este documento podría resultar en la suspensión temporal de la pensión. Además, cualquier cambio en la dirección, situación personal o económica debe ser informado a la entidad gestora de la pensión dentro de los 30 días posteriores al cambio.

El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) tiene una aplicación llamada VIVESS, que permite a los pensionistas que viven fuera de España validar su supervivencia de manera fácil y rápida desde su móvil. Esta app está disponible para dispositivos Android e iOS y puede descargarse gratuitamente desde Google Play.

Quienes cobran una pensión no contributiva deberán presentar una documentación requerida para no perder su pensión. ¿De cuál se trata? (Imagen: archivo)

¿Qué pasa si no se presenta el documento antes del 31 de marzo?

Aunque la omisión de la presentación de documentos no conlleva la pérdida permanente de la pensión automática, podría resultar sí en una suspensión temporal de los pagos.

En caso de suspensión, el pensionista tiene un plazo de 90 días para presentar la documentación necesaria y recuperar los pagos pendientes. La rapidez en cumplir con los requisitos es clave para evitar complicaciones y asegurar la reanudación de los pagos sin inconvenientes.

Para evitar la suspensión de la pensión, es fundamental presentar todos los documentos requeridos antes del 31 de marzo. Aunque la suspensión es temporal, la rapidez para cumplir con los trámites es esencial para garantizar la continuidad de los pagos.

¿Cómo usar la app VIVESS para pensionistas residentes en el extranjero?

Estos son los pasos para utilizar la app VIVESS y registrar tu Fe de vida de manera segura desde tu hogar:

Descargar la app desde Google Play o App Store. Identificación: abre la app y selecciona tu país de residencia. Ingresa tus datos personales, como la fecha de nacimiento y sexo. Luego, utiliza tu DNI o Cl@ve Permanente para autenticarte. Registrar tu Fe de vida: muestra tu documento de identidad (frontal y reverso) en el recuadro de la app y sonríe para facilitar la identificación facial. Después, firma el documento en la app y sonríe nuevamente para completar el proceso. Confirmación instantánea: la validación se realiza al instante, y el documento firmado se envía automáticamente al INSS. Recibirás un justificante en la app, que podrás descargar de inmediato.