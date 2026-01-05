El cierre bancario por el Día de Reyes ya está confirmado y afectará a todos los ciudadanos en España. El martes 6 de enero de 2026 será festivo nacional , según el calendario laboral aprobado por el Gobierno y publicado en el Boletín Oficial del Estado. Esta decisión implica que no habrá atención presencial en las entidades financieras durante toda la jornada.

El Día de Reyes, también conocido como la Epifanía del Señor, figura entre los nueve festivos nacionales comunes en todo el país. Al tratarse de un día no laborable de ámbito estatal, el cierre bancario será total, sin excepciones por comunidad autónoma.

La confirmación del cierre bancario a mitad de semana vuelve a poner el foco en la planificación financiera. Muchas operaciones presenciales deberán adelantarse o reprogramarse para evitar incidencias.

Los ATMs funcionan con normalidad durante los feriados bancarios. Fuente: archivo.

Qué implica el cierre bancario del 6 de enero de 2026

El cierre bancario del Día de Reyes supone la suspensión completa de la atención en sucursales. No se podrán realizar ingresos en ventanilla, retirar efectivo con personal ni gestionar trámites administrativos presenciales.

Las entidades financieras aplican el calendario laboral oficial, por lo que el martes 6 de enero se considera día inhábil bancario. Esto afecta tanto a bancos tradicionales como a cajas de ahorro y cooperativas de crédito.

Desde el Gobierno recuerdan que se trata de un festivo nacional plenamente consolidado. En el BOE se recoge que el “6 de enero, Epifanía del Señor” forma parte del calendario laboral de 2026 en toda España.

Operaciones que sí estarán disponibles durante el cierre bancario

Aunque las sucursales permanecerán cerradas, los clientes podrán seguir utilizando servicios básicos. La banca online y las aplicaciones móviles funcionarán con normalidad durante el cierre bancario.

Los cajeros automáticos permitirán retirar efectivo y, en algunos casos, realizar ingresos. También estarán operativas las transferencias digitales, los pagos con tarjeta y la consulta de saldos.

Las entidades recomiendan revisar con antelación los límites de retirada y las fechas de ejecución de transferencias. Algunas operaciones pueden contabilizarse el siguiente día hábil.

Calendario laboral 2026 y próximos cierres bancarios

El calendario laboral de 2026 incluye varios días no laborables que implican cierre bancario en todo el país. En estas fechas, las sucursales no abrirán y solo funcionarán los servicios digitales y cajeros automáticos.

A continuación, el listado de los próximos cierres bancarios confirmados en 2026 según el calendario oficial:

Martes 6 de enero : Epifanía del Señor (Día de Reyes).

Viernes 3 de abril : Viernes Santo.

Viernes 1 de mayo : Fiesta del Trabajo.

Sábado 15 de agosto : Asunción de la Virgen.

Lunes 12 de octubre : Fiesta Nacional.

Domingo 1 de noviembre : Todos los Santos.

Martes 8 de diciembre : Inmaculada Concepción.

Viernes 25 de diciembre: Navidad.

Además de estos festivos nacionales, los festivos autonómicos y locales pueden generar cierres bancarios adicionales en determinadas comunidades. Por este motivo, se recomienda consultar el calendario específico de cada región para evitar contratiempos.