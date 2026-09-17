En España, el precio medio de la luz para el viernes, 18 de septiembre de 2026 será de 126.59 euros por megavatio (MWh). Esta cifra refleja una variación del -65 % respecto al valor de ayer que fue de 127.42 euros, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMEI).

El precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el viernes 18 de septiembre?

Para el viernes, 18 de septiembre de 2026, las horas más caras para el uso de artefactos eléctricos se encontrarán de 8:00 a 9:00 de la mañana, con un precio de 228,78 euros / MWh. En concreto, estas son, las cinco franjas en rojo para este día:

Franja horaria Precio por MWh De 8:00 a 9:00 228.78 euros De 9:00 a 10:00 209.4 euros De 20:00 a 21:00 207.4 euros De 7:00 a 8:00 199.25 euros De 21:00 a 22:00 195.47 euros

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el viernes 18 de septiembre?

Las horas más baratas, en cambio, para mañana se ubicarán de 14:00 a 15:00 de la tarde, donde el precio será solamente de 0 euros / MWh. Estos serán los horarios más asequibles para hacer consumo en los hogares:

Franja horaria Precio por MWh De 14:00 a 15:00 0.0 euros De 15:00 a 16:00 0.0 euros De 16:00 a 17:00 0.0 euros De 13:00 a 14:00 0.5 euros De 12:00 a 13:00 1.08 euros

El precio de la luz por hora

HORA PRECIO De 0:00 a 1:00 190.67 De 1:00 a 2:00 182.24 De 2:00 a 3:00 179.5 De 3:00 a 4:00 178.4 De 4:00 a 5:00 172.99 De 5:00 a 6:00 174.0 De 6:00 a 7:00 180.7 De 7:00 a 8:00 199.25 De 8:00 a 9:00 228.78 De 9:00 a 10:00 209.4 De 10:00 a 11:00 109.14 De 11:00 a 12:00 12.01 De 12:00 a 13:00 1.08 De 13:00 a 14:00 0.5 De 14:00 a 15:00 0.0 De 15:00 a 16:00 0.0 De 16:00 a 17:00 0.0 De 17:00 a 18:00 13.01 De 18:00 a 19:00 85.0 De 19:00 a 20:00 167.0 De 20:00 a 21:00 207.4 De 21:00 a 22:00 195.47 De 22:00 a 23:00 181.3 De 23:00 a 24:00 170.36

Todas las fuentes de energía

Las emisiones de dióxido de carbono han experimentado un aumento del 0,36%, lo que supone 26 toneladas más emitidas a la atmósfera, si lo comparamos con el día anterior. Del total de la energía eléctrica que se genera en el país, el 62,59% vino de la generación de energías renovables. La obtención de luz se desglosa de la siguiente forma:

Eólica: 3.064 %

Nuclear: 2.126 %

Ciclo combinado: 1.232 %

Solar fotovoltaica: 2.456 %

Congeneración: 382 %

Hidráulica: 397 %

Carbón: 0,01 %

Térmica renovable: 1,46 %

Solar térmica: 1,96 %

Fuel y gas: 0 %

Contenido generado por inteligencia artificial.