La demanda de energía en España del jueves registró la cifra de 13.422.463 MWh con respecto a los 13.300.273 MWh comparado con la jornada anterior, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía.

Además, el importe medio de la luz pasó de 104.63 euros a 127.01 euros el MWh.

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el jueves 17 de septiembre?

Las horas más caras para el uso de electrodomésticos para el día de mañana se encontrarán de 21:00 a 22:00 de la noche, donde el precio ascenderá hasta los 226 euros / MWh. A continuación, las cinco franjas más caras del día:

Franja horaria Precio por MWh De 21:00 a 22:00 226.0 euros De 20:00 a 21:00 224.55 euros De 8:00 a 9:00 215.92 euros De 22:00 a 23:00 210.2 euros De 9:00 a 10:00 200.0 euros

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el jueves 17 de septiembre?

Las horas más baratas, en cambio, para mañana se registrarán de 12:00 a 13:00 de la mañana, donde el precio será solamente de 1 euros / MWh. Estos serán los horarios más asequibles para hacer consumo en los hogares:

Franja horaria Precio por MWh De 12:00 a 13:00 1.0 euros De 13:00 a 14:00 1.05 euros De 14:00 a 15:00 1.08 euros De 15:00 a 16:00 1.5 euros De 16:00 a 17:00 12.55 euros

El precio de la luz por hora

HORA PRECIO De 0:00 a 1:00 188.57 De 1:00 a 2:00 162.05 De 2:00 a 3:00 149.38 De 3:00 a 4:00 125.77 De 4:00 a 5:00 125.77 De 5:00 a 6:00 132.06 De 6:00 a 7:00 165.75 De 7:00 a 8:00 193.83 De 8:00 a 9:00 215.92 De 9:00 a 10:00 200.0 De 10:00 a 11:00 119.34 De 11:00 a 12:00 25.2 De 12:00 a 13:00 1.0 De 13:00 a 14:00 1.05 De 14:00 a 15:00 1.08 De 15:00 a 16:00 1.5 De 16:00 a 17:00 12.55 De 17:00 a 18:00 66.47 De 18:00 a 19:00 125.35 De 19:00 a 20:00 181.0 De 20:00 a 21:00 224.55 De 21:00 a 22:00 226.0 De 22:00 a 23:00 210.2 De 23:00 a 24:00 193.83

¿Cómo ahorrar luz en casa?

Apaga la Luz: evita gastos innecesarios apagando la luz en las piezas cuando no estés en ellas.

Cámbiate a focos de bajo consumo: cambiar las luces por LED puede ayudarte a ahorrar hasta un 75% en el consumo de electricidad.

Haz lavados más grandes: no utilices el lavarropas si vas a lavar pocas cosas. Si haces una carga completa ahorrarás electricidad al mismo tiempo que ahorras también en agua.

Revisa el congelador: las placas de hielo que se forman generan un aislamiento que puede significar un aumento del 20% de tu factura de luz.

Contenido generado por inteligencia artificial.