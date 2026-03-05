Estados Unidos mantiene desde el final de la Segunda Guerra Mundial una extensa red de bases militares fuera de su territorio. Este despliegue global se sostiene en instalaciones permanentes, bases temporales y acuerdos que permiten utilizar infraestructuras de países aliados. En el actual contexto de tensiones internacionales, especialmente tras el aumento de la confrontación entre Estados Unidos e Irán, estas bases vuelven a ocupar el centro del debate estratégico. Muchas de ellas funcionan como plataformas para operaciones militares, vigilancia, logística y coordinación entre aliados. Dentro de esta red internacional, España ocupa una posición destacada. Las bases de Rota y Morón se han convertido en puntos estratégicos para las operaciones estadounidenses y de la OTAN en el Mediterráneo, África y Oriente Medio. La red militar exterior de Estados Unidos se construyó a partir de 1945 y se expandió durante la Guerra Fría. Con el paso de las décadas, esta infraestructura evolucionó para adaptarse a nuevas amenazas y escenarios geopolíticos. Además, muchas instalaciones funcionan como centros logísticos. Desde allí se coordinan operaciones, se mantiene equipamiento militar y se realizan ejercicios conjuntos con ejércitos aliados, lo que mejora la interoperabilidad entre fuerzas armadas. Según un informe del Servicio de Investigación del Congreso de Estados Unidos publicado en 2024, el país posee o utiliza más de 128 instalaciones militares en 51 países. Dentro de Europa, España se ha convertido en una pieza importante en el sistema militar estadounidense. Las dos instalaciones principales son la Base Naval de Rota, en Cádiz, y la Base Aérea de Morón, en Sevilla. Rota tiene un papel especialmente relevante dentro del dispositivo militar estadounidense en el Mediterráneo. Las fuerzas armadas de Estados Unidos la describen como la “Puerta del Mediterráneo”, debido a su posición estratégica cerca del Estrecho de Gibraltar. La base permite el mantenimiento y reabastecimiento de buques aliados, además de albergar destructores equipados con el sistema AEGIS, uno de los pilares del escudo antimisiles de la OTAN. Morón, por su parte, funciona como una base aérea clave para operaciones logísticas y despliegues rápidos. Su ubicación facilita el traslado de tropas y material hacia África y Oriente Medio. El convenio bilateral entre España y Estados Unidos establece límites claros sobre la presencia militar en estas instalaciones. En el caso de Rota, el acuerdo fija un máximo de 4250 militares estadounidenses. Según publico Euronews, los registros oficiales más recientes sitúan el número de soldados estadounidenses en torno a 2800 efectivos en esta base. A ellos se suman aproximadamente 2000 familiares que residen en el enclave militar. Además, cerca de 500 civiles estadounidenses trabajan en la base, lo que convierte a Rota en una comunidad militar internacional donde conviven personal estadounidense y español. Las bases españolas han vuelto a aparecer en el debate político tras la decisión del Gobierno español de no permitir su uso para operaciones estadounidenses contra Irán. El convenio firmado en 1988, que actualizó los acuerdos de defensa firmados originalmente en 1953, establece que cualquier operación militar unilateral requiere “autorización previa” por parte de España. Este marco legal reconoce la soberanía española sobre el territorio y las bases militares, aunque permite a Estados Unidos gestionar sus propios recursos y personal dentro de las instalaciones. La tensión diplomática reciente ha puesto de nuevo en el foco el papel estratégico de estas bases. Su ubicación geográfica y su capacidad logística las convierten en piezas clave dentro del tablero militar global.