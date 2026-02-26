Barcelona dio un paso firme contra las conductas inadecuadas en la calle con la entrada en vigor de la nueva Ordenanza de Convivencia en el Espacio Público, aprobada por el Ayuntamiento con el apoyo de PSC, Junts y ERC. Esta normativa, que actualiza la anterior tras más de 20 años, endurece significativamente las sanciones por incivismo en la vía pública, con el objetivo de garantizar un espacio seguro, respetuoso y ordenado para todos los ciudadanos. Entre las medidas más destacadas se encuentra la multa por orinar en la calle, que pasa de los 300 euros anteriores a hasta 750 euros en casos generales. En situaciones agravantes, como hacerlo en calles estrechas, zonas de ocio nocturno, cerca de lavabos públicos, en presencia de menores o en monumentos protegidos, la sanción puede duplicarse y alcanzar los 1500 euros. Esta elevación busca disuadir una práctica recurrente que afecta la salubridad y la imagen de la ciudad. Otro foco principal es el consumo de alcohol en la vía pública, ya sea emborracharse o participar en botellones. La norma prohíbe expresamente estas conductas, imponiendo multas de hasta 1500 euros cuando se realicen en presencia de menores, en zonas con restricciones horarias nocturnas o en áreas sensibles. Las llamadas “rutas etílicas” (eventos organizados de consumo masivo de alcohol) pueden llegar a 3000 euros en los casos más graves. Además, perturbar el descanso vecinal con ruido, gritos o peleas relacionadas con el alcohol conlleva sanciones de 600 a 1500 euros. Existen otras conductas inapropiadas dentro de la ciudad catalana que pueden ser multadas severamente por la Guardia Urbana: Los resultados iniciales demuestran el impacto inmediato: en la primera semana de vigencia (del 15 al 22 de febrero de 2026), se interpusieron 982 denuncias. Las infracciones más frecuentes fueron el consumo de alcohol en la vía pública (36%), la venta ambulante no autorizada (31%) y hacer necesidades fisiológicas en la calle (20%). La Comisionada de Convivencia, Montserrat Surroca, preside la Mesa de seguimiento que analiza estos datos periódicamente. Con multas que pueden llegar a 3000 euros en los supuestos más graves, esta ordenanza representa un endurecimiento claro para combatir el incivismo y promover una mejor convivencia en Barcelona.