Barcelona dispone desde este domingo de una nueva ordenanza de civismo que actualiza la que estaba en vigor desde hace veinte años y que encarece las sanciones, algunas hasta los 3000 euros, por orinar en la calle, hacer botellón, pintar grafitis o no diluir con agua las micciones de los perros. Según informó EFE, ser incívico va a resultar más caro en Barcelona, porque la nueva Ordenanza de Convivencia en el Espacio Público contempla asimismo medidas para reforzar el cobro efectivo de las multas, incluyendo el pago inmediato para aquellos infractores que no residen en la ciudad y que hasta ahora solían quedar impunes. El nuevo texto se aprobó en el último pleno municipal de 2025 con el apoyo de los grupos del PSC, en el gobierno municipal, Junts y ERC, la abstención del PP y los votos en contra de Barcelona en Comú y Vox. De ese modo, tras su publicación hace justo un mes en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona (BOPB), la ordenanza entra en vigor este domingo. Entre las principales novedades, la normativa incluye sanciones de hasta 1500 euros por consumo de alcohol en presencia de menores o en zonas con restricciones nocturnas. Además, prohíbe las llamadas “rutas etílicas”, que podrán ser castigadas con multas de hasta 3000 euros. En paralelo, se eleva a 1500 euros la multa máxima por hacer ruido en áreas acústicamente tensionadas. El “precio” por orinar en la calle aumenta considerablemente: la multa pasa de los 300 euros actuales a 750 euros, y puede alcanzar los 1500 euros si la conducta se produce en zonas de ocio nocturno, calles estrechas, en presencia de menores o en lugares con lavabos públicos cercanos. La ordenanza mantiene sanciones de hasta 600 euros por pintar grafitis en lugares no permitidos, aunque obliga al autor a asumir los gastos de limpieza y reparación. Asimismo, incorpora nuevas conductas penalizadas, como no diluir con agua los orines de los animales de compañía, infracción que podrá ser multada con hasta 300 euros. El texto contempla sanciones de entre 750 y 1500 euros por conductas que vulneren la dignidad y la libertad sexual en el espacio público. Además, introduce el concepto de aporofobia (rechazo a las personas pobres) como eje discriminatorio y prevé medidas sociales y preventivas, como alternativas a las sanciones económicas para personas vulnerables y la instalación de lavabos públicos.