La Guardia Civil inspeccionará coche por coche las guanteras en busca de este artículo: si no lo tienes te pondrá una multa.

La fecha límite fue confirmada sin modificaciones y forma parte del plan de reemplazo de los triángulos, que quedarán fuera de la normativa. La Guardia Civil reforzó que el cambio apunta a reducir riesgos en autopistas.

El aviso remarcó que los conductores deben revisar si su dispositivo V16 cuenta con conexión autorizada. La institución aclaró: “Las luces que no tengan conectividad no serán válidas en 2026”.

La Guardia Civil recordó que la baliza V16 conectada será obligatoria a partir de 2026. El organismo indicó: “A partir del 1 de enero de 2026, solo serán válidas las luces V16 conectadas a la DGT”. Esta precisión generó preocupación entre automovilistas que aún utilizan los triángulos de emergencia.

Cambio obligatorio en 2026: lo que la Guardia Civil solicitó verificar

La institución recordó que la baliza debe estar homologada. Según el aviso: “Solo los dispositivos certificados aparecerán en el registro oficial”. Los conductores deben comprobar que su modelo está incluido.

La Guardia Civil detalló que la V16 conectada enviará la ubicación del vehículo averiado a la plataforma de la DGT. El organismo explicó: “El dispositivo transmite la posición del vehículo en tiempo real”. Esta función permite alertar al resto de conductores.

El cambio obligatorio abarca todos los vehículos particulares y comerciales ligeros. La V16 reemplazará por completo los triángulos de emergencia, ya que evita que las personas caminen por la calzada.

Consecuencias de no tener la luz V16 en la guantera

El organismo remarcó que el verdadero riesgo no es la sanción, sino la seguridad vial . La advertencia fue directa: “Los triángulos obligan al conductor a caminar por la vía, una maniobra especialmente peligrosa”.

La V16 conectada busca reducir accidentes secundarios, un fenómeno frecuente en autopistas. Por eso, la Guardia Civil insistió en adquirir la baliza homologada antes del plazo.

La Guardia Civil fue clara respecto de las sanciones: “Circular sin un dispositivo válido constituye una infracción leve”. Aunque el importe puede variar, la infracción implicará una multa para quien no cuente con la V16 conectada.