Confirmado | Prohibirán a las personas trabajar solas al aire libre desde ahora

El Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado una instrucción pionera que refuerza significativamente la protección de los trabajadores frente a las olas de calor que se viven actualmente en España.

Publicada el 19 de mayo de 2026, esta nueva normativa establece medidas concretas y estrictas, especialmente en situaciones de emergencia alta por temperaturas extremas. De esta manera, se prohibirá trabajar solo en espacios abiertos.

Confirmado | Prohibirán a las personas trabajar solas al aire libre desde ahora

¿En qué consiste la prohibición de trabajar solo al aire libre?

Una de las novedades más destacadas es la prohibición explícita de trabajar en solitario al aire libre durante el nivel más alto de emergencia por ola de calor.

Además, se limita el trabajo continuo a un máximo de 20 minutos, obligando a realizar descansos de al menos 2 minutos en zonas de recuperación térmica (áreas con sombra o climatizadas).

Esta medida busca prevenir golpes de calor y otros riesgos asociados al estrés térmico, adaptándose a la realidad del cambio climático que aumenta la frecuencia e intensidad de las olas de calor en Cataluña.

Confirmado | Prohibirán a las personas trabajar solas al aire libre desde ahora

¿A quiénes afecta esta medida?

La normativa afecta tanto al personal interno del Ayuntamiento como a quienes prestan servicios externos en espacios al aire libre o en puestos que no pueden desarrollarse en entornos climatizados. Esto incluye sectores como mantenimiento urbano, limpieza, obras o cualquier actividad expuesta directamente al sol y altas temperaturas.

La instrucción se aplica a cerca de 32.000 trabajadores en total:

Aproximadamente 17.000 pertenecientes a la plantilla municipal.

Unos 15.000 empleados de empresas concesionarias y contratistas externas.

¿Cuándo se activa esta medida, según las alertas?

La normativa establece seis escenarios diferentes según los niveles de alerta proporcionados por el Servicio Meteorológico de Cataluña. Las restricciones más duras se activan en la fase de emergencia más alta, donde se prioriza la seguridad mediante:

Prohibición de trabajo en solitario al aire libre.

Turnos limitados a 20 minutos de actividad continua.

Descansos obligatorios en zonas de recuperación térmica.

Sistemas de trabajo por parejas.

Además de estas medidas de emergencia, la instrucción promueve acciones preventivas durante todo el verano (especialmente entre junio y septiembre), como pausas de hidratación, uso de ropa ancha y transpirable y reorganización de horarios.

Prevención y planificación anticipada para confirmar la medida

La instrucción pionera del Ayuntamiento de Barcelona va más allá de las medidas reactivas. Incluye:

Identificación previa de puestos de trabajo con mayor riesgo y de las personas más vulnerables.

Formación específica para los trabajadores.

Reconocimientos médicos adaptados.

Seguimiento detallado de la aplicación de las medidas.

Todas estas acciones deberán incorporarse tanto en las concesiones y contratos vigentes como en las futuras licitaciones municipales. El desarrollo de la instrucción se realizó con la participación activa de los delegados y delegadas de seguridad y salud laboral, garantizando una aplicación más efectiva y realista.