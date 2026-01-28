La DGT refuerza los controles en carretera para comprobar que los conductores cumplen una condición obligatoria y advierte de multas de hasta 3000 euros por vehículo en caso de infracción.

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha puesto en marcha una nueva campaña de inspecciones que apunta directamente a uno de los pilares del cumplimiento vial: los documentos y condiciones que todo conductor debe llevar cuando circula.

En un momento de alta movilidad en las carreteras españolas, la Guardia Civil de Tráfico reforzará los controles preventivos para garantizar que nadie circule sin cumplir las normas básicas de legalidad y seguridad.

El permiso de conducir en vigor es uno de los documentos que los agentes revisan de forma prioritaria durante las campañas de control.

Esta iniciativa, que se está desplegando en distintos puntos de España, no solo busca verificar la documentación obligatoria de los vehículos y sus conductores, sino también fomentar una mayor responsabilidad entre quienes utilizan las vías públicas.

Según fuentes oficiales, la campaña contempla sanciones económicas elevadas que pueden llegar hasta 3000 euros por vehículo, además de posibles inmovilizaciones o retiradas de la documentación si se detectan irregularidades.

Qué documentos y condiciones revisará la DGT en carretera

En los controles de carretera, los agentes de tráfico comprobarán que el permiso de conducción, el permiso de circulación y la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) estén en regla y vigentes. Circular sin alguno de estos documentos o con ellos caducados puede suponer sanciones económicas y administrativas graves que van más allá de la simple multa.

Además de la documentación del conductor y del vehículo, los controles también se están orientando a aspectos materiales del coche que pueden afectar a la seguridad vial. Por ejemplo, un vehículo que circula con una ITV caducada no solo se expone a una multa de hasta 200 euros sino también a la inmovilización inmediata del vehículo si se considera que representa un riesgo para terceros.

Este refuerzo de inspecciones se enmarca dentro de la competencia de la DGT para garantizar la seguridad en las carreteras y se basa tanto en el Reglamento General de Circulación como en la legislación de seguridad ciudadana, que otorgan a las autoridades la facultad de exigir la correcta tenencia de documentación y el estado adecuado de los vehículos.

Multas de hasta 3000 euros y otras sanciones que entran en juego

La campaña de inspecciones que se extiende por toda España no solo contempla la comprobación de documentos, sino también la detección de objetos o condiciones que pueden generar peligro en carretera. Dentro de este marco, las sanciones por transporte de elementos considerados peligrosos, como armas o dispositivos no autorizados, pueden superar los 600 euros y, en determinados casos, conllevan la incautación del material intervenido.

La cifra de 3000 euros por vehículo se refiere, según fuentes citadas en la Gaceta, a la suma de diferentes posibles sanciones acumuladas asociadas a incumplimientos graves que se detecten durante un control exhaustivo. Esto puede incluir desde la ausencia de documentación clave hasta defectos técnicos graves que afecten directamente a la seguridad del vehículo y de otros usuarios de la vía.

Los conductores deben ser especialmente cuidadosos con la vigencia de la ITV, el seguro obligatorio y la homologación de cualquier dispositivo que lleven instalado en su coche, ya que estas verificaciones forman parte central de los controles de la DGT. La falta de alguno de estos requisitos puede ser calificada como infracción grave o muy grave.

Cómo preparar el coche para evitar una sanción en los controles

Ante el aumento de inspecciones de la DGT, los conductores tienen la responsabilidad de revisar con antelación que toda la documentación personal y del vehículo esté en regla antes de emprender cualquier viaje. Esto incluye, como mínimo, tener el permiso de conducción válido, el permiso de circulación del coche y la tarjeta de la ITV con la fecha de vigencia correcta.

Es recomendable también llevar una copia de la póliza de seguro y asegurarse de que todos los dispositivos obligatorios del vehículo, como las luces y los sistemas de señalización, están funcionando correctamente. Aunque algunas verificaciones se hacen de manera digital por parte de las autoridades, contar con estos documentos a mano reduce el riesgo de multas y facilita la resolución de cualquier incidente durante un control.

Precisamente, el refuerzo de estos controles responde a la necesidad de mejorar la seguridad vial en un momento en que el número de desplazamientos por carretera aumenta considerablemente, especialmente durante fines de semana y periodos vacacionales.

Circular con la ITV caducada puede derivar en sanciones económicas y en la inmovilización del vehículo durante un control.

Las autoridades recuerdan que estas medidas no son un capricho administrativo, sino una herramienta para reducir los accidentes y las consecuencias de la circulación de vehículos en mal estado o sin la documentación adecuada.

Ante estos cambios en las inspecciones, la recomendación para todos los conductores en España es clara: anticiparse y preparar la documentación y el coche con tiempo suficiente, evitar sorpresas y sanciones que pueden resultar muy costosas.

Si bien este tipo de campañas generan debate entre automovilistas, no hay duda de que el objetivo declarado del organismo es reforzar la seguridad en las carreteras y garantizar que todos los usuarios cumplan con las normas de circulación vigentes.