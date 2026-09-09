Homero, poeta griego: “Los dioses tejen desgracias para que a los hombres venideros les quede algo que cantar”.

Homero es el nombre asociado a dos de las obras fundamentales de la literatura occidental: La Ilíada y La Odisea. Ambos poemas narran guerras, viajes, venganzas y conflictos entre dioses y seres humanos. También muestran cómo las desgracias pueden convertirse en relatos que sobreviven durante siglos.

La frase aparece en el canto VIII de La Odisea. Odiseo todavía no ha revelado su identidad ante los feacios, el pueblo que lo recibió después de su naufragio. Durante un banquete, el rey Alcínoo pide al aedo Demódoco que cante episodios de la guerra de Troya.

Qué significa la frase de Homero en La Odisea

Demódoco interpreta canciones sobre la guerra y menciona hechos relacionados con Odiseo. El héroe escucha en silencio, pero no consigue ocultar su emoción. Mientras oye el relato de la caída de Troya y del caballo de madera, rompe a llorar.

Alcínoo observa la reacción de su invitado y decide detener la música. Después le pregunta quién es, de dónde viene y por qué siente tanto dolor al escuchar las historias de los aqueos. En ese momento, el rey pronuncia unas palabras sobre el destino y la memoria.

La idea central es que los dioses pueden entrelazar sufrimientos y aventuras para que las generaciones futuras tengan historias que recordar. Las desgracias de los héroes no quedan limitadas al momento en que ocurren. Con el canto de los poetas, pasan a formar parte de la memoria colectiva.

En el mundo de Homero, la poesía tenía una función muy importante. Los aedos conservaban relatos sobre guerras, linajes, viajes y hazañas. Sus canciones transmitían información entre generaciones en una sociedad basada, en gran parte, en la tradición oral.

Homero, poeta griego: “Los dioses tejen desgracias para que a los hombres venideros les quede algo que cantar”.

¿Por qué Odiseo llora al escuchar el relato de Troya?

Odiseo llora porque las canciones de Demódoco cuentan episodios de su propia vida. El héroe sabe que el poeta está narrando hechos reales dentro del mundo de la obra, pero los demás asistentes desconocen que el extranjero sentado en el banquete es el protagonista de esas aventuras.

El canto convierte el pasado en una experiencia pública. Los hechos de la guerra dejan de pertenecer solo a quienes participaron en ella. Al ser recordados por un poeta, adquieren una forma que puede transmitirse y repetirse ante nuevos oyentes.

La reacción de Odiseo también muestra la relación entre memoria y dolor en La Odisea. El protagonista quiere regresar a Ítaca, pero el viaje lo obliga a recordar pérdidas, combates y separaciones. Cada relato recupera una parte de ese pasado y vuelve a abrir sus heridas.

La escena cumple además una función narrativa. Alcínoo comprende que su huésped tiene una relación directa con los hechos cantados. Por eso le pide que revele su identidad. Poco después, Odiseo comienza a contar sus aventuras desde la salida de Troya hasta su llegada a la isla de los feacios.

Homero y el poder de la poesía épica

La Odisea es un poema épico compuesto por 24 cantos. La historia sigue a Odiseo durante su regreso a Ítaca, después de la guerra de Troya. El viaje dura diez años y está marcado por tormentas, monstruos, dioses y encuentros con distintos pueblos.

El poema combina escenas de acción con relatos dentro del propio relato. Los personajes cuentan historias, los aedos cantan episodios del pasado y los dioses intervienen en el destino de los mortales. Esta estructura muestra que la identidad de un héroe también se construye a través de las historias que otros narran sobre él.

La figura de Demódoco representa el papel del poeta en la sociedad griega. Es un cantor ciego que recibe inspiración de la Musa y conserva en su memoria acontecimientos que no presenció directamente. Su canto mantiene vivos a los héroes y permite que hechos lejanos sigan presentes ante el público.

La tradición oral procede de una larga cultura basada en la transmisión de relatos mediante la voz. Las repeticiones, los epítetos y las fórmulas poéticas ayudaban a los intérpretes a recordar extensos pasajes. También facilitaban que las historias fueran escuchadas y comprendidas por públicos diferentes.

La frase sobre las desgracias y las generaciones futuras se integra en esa tradición. El dolor de Odiseo, la guerra de Troya y la intervención de los dioses se transforman en materia poética. El sufrimiento deja una huella que no desaparece cuando termina el acontecimiento, porque continúa en la voz de quienes lo cuentan.